Без холодильника: 5 способів, як не дати м'ясу зіпсуватися

Для багатьох любителів відпочинку на природі питання якості продуктів дуже актуальне. Тому й часто замислюються про те, як зберегти м'ясо у свіжому вигляді. Бувають ситуації, коли в холодильнику немає місця, починаються перебої з електрикою. Але вихід є завжди.

Отож, ми поділимося з вами декількома секретами зберігання м'яса без холодильника. Впевнені, вони точно вам колись знадобляться.

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Молоко

М'ясо необхідно добре помити, а потім залити молоком. Рідина повинна його повністю покривати. Протягом двох днів м'ясо залишиться свіжим.



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Соєвий соус

У банку помістити м'ясо, залити соусом і додати невелику кількість солі. Банку необхідно закрити кришкою так, щоб всередину не потрапляло повітря. Соєвий соус не дозволить бактеріям розмножуватися.



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Солона вода і перець

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Шматок м'яса помити, посушити та помістити в миску з водою, в яку додати червоний або чорний перець (досить однієї ложки). Миску з м'ясом поставити у прохолодне місце.



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Мед

Всю поверхню м'яса необхідно покрити медом, який утворює своєрідну плівку, що не дозволяє бактеріям розмножуватися. В результаті м'ясо буде залишатися свіжим. Зберігати продукт слід в прохолодному місці.



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Жир свинячий

Замість меду можна взяти свинячий жир. Після обробки продукт слід загорнути в пергамент і помістити в прохолодне місце. Дня три-чотири м'ясо залишатиметься свіжим.



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