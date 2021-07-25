Итак, мы поделимся с вами несколькими секретами хранения мяса без холодильника. Уверены, они точно вам когда-то понадобятся.
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Молоко
Мясо необходимо хорошо помыть, а затем залить молоком. Жидкость должна его полностью покрывать. В течение двух дней мясо останется свежим.
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Соевый соус
В банку поместить мясо, залить соусом и добавить небольшое количество соли. Банку необходимо закрыть крышкой так, чтобы внутрь не попадал воздух. Соевый соус не позволит бактериям размножаться.
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Соленая вода и перец
Кусок мяса помыть, посушить и поместить в миску с соленой водой, в которую добавить красный или черный перец (достаточно одной ложки). Миску с мясом поставить в прохладное место.
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Мед
Всю поверхность мяса необходимо покрыть медом, который образует своеобразную пленку, которая не позволяет бактериям размножаться. В результате мясо будет оставаться свежим. Хранить продукт следует в прохладном месте.
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Жир свиной
Вместо меда можно взять свиной жир. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и поместить в прохладное место. Дня три-четыре мясо будет оставаться свежим.
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