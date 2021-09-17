Без борошна та глютену: рецепт медово-мигдального торта
Джерело:Eating Well
Корисні та смачні солодощі особливо приємно готувати та їсти, адже від них багато переваг та жодних зайвих кіло. Рецептом одного з тортиків ділимось у нашому матеріалі.
Мед і мигдаль додадуть чудового аромату та смаку цьому безглютеновому десерту. Спробуйте приготувати корисний торт та здивуйте своїх рідних.
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Рецепт медово-мигдального торта
Інгредієнти
Приготуйте мигдалевий торт / Фото Unsplash
Торт:
- 1,5 склянка обсмаженого мигдалю;
- 4 яйця;
- пів склянки меду;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- пів чайної ложки харчової соди;
- пів чайної ложки солі.
Топінг:
- 2 столові ложки меду;
- 1/4 склянки мигдалевих пластівців.
Спосіб приготування
Подрібніть мигдаль / Скриншот з відео
Крок 1. Обсмажте мигдаль при потребі та подрібніть його у блендері.
Крок 2. Збийте 4 жовтки, додайте пів склянки меду, ванілін, харчову соду та сіль. Перетворіть все в однорідну суміш за допомогою міксера. Додайте мелений мигдаль і збийте.
Крок 3. У окремій місткості збийте яєчні білки міксером до утворення білого крему. За допомогою спеціальної лопатки акуратно перекладіть білки в горіхову суміш та перемішайте.
Крок 4. Перелийте тісто у форму для випікання, попередньо накривши її пергаментним папером. Розігрійте духовку до 170 градусів та готуйте пиріг на 25 – 28 хвилин.
Крок 5. Після випікання дайте десерту охолонути, змастіть верх торта медом і посипте мигдалем.
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