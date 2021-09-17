Мед і мигдаль додадуть чудового аромату та смаку цьому безглютеновому десерту. Спробуйте приготувати корисний торт та здивуйте своїх рідних.

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Рецепт медово-мигдального торта

Інгредієнти



Приготуйте мигдалевий торт / Фото Unsplash

Торт:

1,5 склянка обсмаженого мигдалю;

4 яйця;

пів склянки меду;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

пів чайної ложки харчової соди;

пів чайної ложки солі.

Топінг:

2 столові ложки меду;

1/4 склянки мигдалевих пластівців.

Спосіб приготування



Подрібніть мигдаль / Скриншот з відео

Крок 1. Обсмажте мигдаль при потребі та подрібніть його у блендері.

Крок 2. Збийте 4 жовтки, додайте пів склянки меду, ванілін, харчову соду та сіль. Перетворіть все в однорідну суміш за допомогою міксера. Додайте мелений мигдаль і збийте.

Крок 3. У окремій місткості збийте яєчні білки міксером до утворення білого крему. За допомогою спеціальної лопатки акуратно перекладіть білки в горіхову суміш та перемішайте.

Крок 4. Перелийте тісто у форму для випікання, попередньо накривши її пергаментним папером. Розігрійте духовку до 170 градусів та готуйте пиріг на 25 – 28 хвилин.

Крок 5. Після випікання дайте десерту охолонути, змастіть верх торта медом і посипте мигдалем.

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