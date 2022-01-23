Каждый ингредиент очень вкусен сам по себе. Но если соединить их слоями, получится поистине удивительный десерт!

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Рецепт бананово-карамельного крем-десерта

Ингредиенты:

2 банана;

карамель;

200 граммов взбитых сливок;

100 г сахара;

50 граммов кукурузного крахмала;

щепотка соли;

3 стакана цельного молока;

2 яйца;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 столовая ложка экстракта ванили;

песочное печенье или бисквит;

40 граммов масла;

1 столовая ложка сахара.

Приготовьте крем

В средней миске взбейте яйца вилкой и отложите. Смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль в средней кастрюле. Постепенно влейте молоко, взбивая, чтобы получилась однородная смесь. Варите на среднем огне, почти постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не закипит. Продолжайте готовить и помешивать еще 1 минуту.

Вылейте несколько столовых ложек горячей смеси в миску с яйцами и сразу хорошо перемешайте. Подогретую яичную смесь вылейте в кастрюлю с оставшимися горячей молочной смеси. Оставьте до медленного кипения и варите 1 минуту, постоянно помешивая. Уберите из огня и добавьте масло и ванилин. Отставьте остыть.

Сделайте основу

Если вы для приготовления выбрали печенье, то вам следует сделать основание. Измельчите его в блендере или вручную. Насыпьте крошку, сахар и растопленное масло в плошку и перемешайте до полного соединения.

Выложите десерт в стаканы

Рассыпьте примерно 2 столовых ложки печенья или бисквита по стаканам. Сверху добавьте слой кондитерского крема, тогда несколько ломтиков банана. Полейте все карамелью и повторите действия несколько раз.

Готовые десерты оставьте в холодильнике. Сверху посыпьте кусочком свежайшего банана конкретно перед подачей.