Бачу ціль, не бачу перешкод: 16 прикладів чоловічої винахідливості

Коли перед чоловіком стоїть завдання – він зробить усе щоб його виконати. Як – це вже інше питання. Як показує практика, від справжніх чоловіків можна чекати чого завгодно.
Тому щоб не бути багатослівними, ми пропонуємо вам цікаву добірку. Ви будете приємно вражені.
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Він такий турботливий! Зробив шапочку з фольги не тільки собі, а й кішечці! Хороший чоловік буде!
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Ні, він не практикує йогу. Він взагалі не розуміє, в чому полягає питання і чого від нього хочуть
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От що думати сестрі, коли серед ночі приходить таке фото від брата? Він 40-річний холостяк.
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Не чіпай мій сік. Там ще багато залишилося, я потім допиватиму!
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Відважний 35-річний хлопець йде на бій з осиним гніздом. Де мій дерев'яний меч?
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Коханий, зав'яжи мені плаття на спині! Зав'язав.
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Чоловік залишився сам у квартирі на декілька днів і вирішив час даремно не втрачати
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Перша спроба дружини приготувати піцу по-домашньому. Він уже пів години облизується.
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Приймати ванну і без серіалу? Ні! Давайте краще проявимо кмітливість!
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Не варто просити чоловіка розвісити білизну після прання
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Дружина запитала чоловіка про довжину столу, щоб вибрати скатертину. Він надіслав у відповідь фото.
Фото reddit
Недостатньо відправити чоловіка купити кабачки, треба ще й пояснити, як вони виглядають
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"Попросила чоловіка запечатати конверт перед відправлення поштою"
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А ось брат упакував подарунок для сестри. Це намисто.
Фото reddit
Погана погода цих джентльменів трохи бентежить, але не зупиняє
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Тато упакував подарунок. Ви думаєте там стілець? Ага, зараз… Там пальто!
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