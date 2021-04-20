Когда перед мужчиной стоит задача – он сделает все, чтобы ее выполнить. Как – это уже другой вопрос. Как показывает практика, от настоящих мужчин можно ожидать чего угодно.



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Фото reddit Нет, он не практикует йогу. Он вообще не понимает, в чем состоит вопрос и чего от него хотят.

Фото reddit Вот что думать сестре, когда среди ночи приходит такое фото от брата? Он 40-летний холостяк.

Фото reddit Нельзя забирать сок! Там еще много осталось, я потом допью!

Фото reddit Отважный 35-летний парень идет на бой с осиным гнездом. Где мой деревянный меч?

Фото reddit Любимый, завяжи мне платье на спине! Завязал.

Фото reddit Мужчина остался один в квартире на несколько дней и решил время зря не терять

Фото reddit Первая попытка жены приготовить пиццу по-домашнему. Он уже полчаса облизывается.

Фото reddit Принимать ванну и без сериала? Нет! Давайте лучше проявим смекалку!

Фото reddit Не стоит просить мужа развесить белье после стирки

Фото reddit Жена спросила мужа о длине стола, чтобы выбрать скатерть. Он послал в ответ фото.

Фото reddit Мало послать мужа купить кабачки, надо еще и объяснить, как они выглядят

Фото twitter "Попросила мужа запечатать конверт перед отправкой по почте"

Фото reddit А вот брат упаковал подарок для сестры. Это ожерелье.

Фото reddit Плохая погода этих джентльменов немного смущает, но не останавливает

Фото pikabu Папа упаковал подарок. Вы думаете там стул? Ага, сейчас ... Там пальто!

Фото reddit