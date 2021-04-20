Вижу цель, не вижу препятствий: 16 примеров мужской изобретательности
Когда перед мужчиной стоит задача – он сделает все, чтобы ее выполнить. Как – это уже другой вопрос. Как показывает практика, от настоящих мужчин можно ожидать чего угодно.
Источник:Reddit
Поэтому чтобы не быть многословными, мы предлагаем вам интересную подборку. Вы будете приятно удивлены.
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Он такой заботливый! Сделал шапочку из фольги не только себе, но и кошечке! Хороший человек будет!
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Нет, он не практикует йогу. Он вообще не понимает, в чем состоит вопрос и чего от него хотят.
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Вот что думать сестре, когда среди ночи приходит такое фото от брата? Он 40-летний холостяк.
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Нельзя забирать сок! Там еще много осталось, я потом допью!
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Отважный 35-летний парень идет на бой с осиным гнездом. Где мой деревянный меч?
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Любимый, завяжи мне платье на спине! Завязал.
Фото reddit
Мужчина остался один в квартире на несколько дней и решил время зря не терять
Фото reddit
Первая попытка жены приготовить пиццу по-домашнему. Он уже полчаса облизывается.
Фото reddit
Принимать ванну и без сериала? Нет! Давайте лучше проявим смекалку!
Фото reddit
Не стоит просить мужа развесить белье после стирки
Фото reddit
Жена спросила мужа о длине стола, чтобы выбрать скатерть. Он послал в ответ фото.
Фото reddit
Мало послать мужа купить кабачки, надо еще и объяснить, как они выглядят
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"Попросила мужа запечатать конверт перед отправкой по почте"
Фото reddit
А вот брат упаковал подарок для сестры. Это ожерелье.
Фото reddit
Плохая погода этих джентльменов немного смущает, но не останавливает
Фото pikabu
Папа упаковал подарок. Вы думаете там стул? Ага, сейчас ... Там пальто!
Фото reddit
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