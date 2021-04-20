Коли перед чоловіком стоїть завдання – він зробить усе щоб його виконати. Як – це вже інше питання. Як показує практика, від справжніх чоловіків можна чекати чого завгодно.

Тому щоб не бути багатослівними, ми пропонуємо вам цікаву добірку. Ви будете приємно вражені. Читайте також: Майстер чи ломайстер: 15 робіт, за які треба було не платити, а штрафувати Він такий турботливий! Зробив шапочку з фольги не тільки собі, а й кішечці! Хороший чоловік буде!

Фото reddit Ні, він не практикує йогу. Він взагалі не розуміє, в чому полягає питання і чого від нього хочуть

Фото reddit От що думати сестрі, коли серед ночі приходить таке фото від брата? Він 40-річний холостяк.

Фото reddit Не чіпай мій сік. Там ще багато залишилося, я потім допиватиму!

Фото reddit Відважний 35-річний хлопець йде на бій з осиним гніздом. Де мій дерев'яний меч?

Фото reddit Коханий, зав'яжи мені плаття на спині! Зав'язав.

Фото reddit Чоловік залишився сам у квартирі на декілька днів і вирішив час даремно не втрачати

Фото reddit Перша спроба дружини приготувати піцу по-домашньому. Він уже пів години облизується.

Фото reddit Приймати ванну і без серіалу? Ні! Давайте краще проявимо кмітливість!

Фото reddit Не варто просити чоловіка розвісити білизну після прання

Фото reddit Дружина запитала чоловіка про довжину столу, щоб вибрати скатертину. Він надіслав у відповідь фото.

Фото reddit Недостатньо відправити чоловіка купити кабачки, треба ще й пояснити, як вони виглядають

Фото twitter "Попросила чоловіка запечатати конверт перед відправлення поштою"

Фото reddit А ось брат упакував подарунок для сестри. Це намисто.

Фото reddit Погана погода цих джентльменів трохи бентежить, але не зупиняє

Фото pikabu Тато упакував подарунок. Ви думаєте там стілець? Ага, зараз… Там пальто!

Фото reddit