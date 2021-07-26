Авокадо з кісточки: як садити та вирощувати популярний фрукт у домашніх умовах
Джерело:24 канал
Смачне та корисне авокадо можна вирощувати вдома на підвіконні. Ідеї 24 розповідають, як його посадити та доглядати.
Ми вже розповідали про те, які смачні сніданки можна зробити з авокадо. Але де знайти якісний фрукт без нітратів та хімічних добавок? Найкраще виростити його самостійно.
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Як посадити авокадо з кісточки
Як посадити авокадо / Фото Nurseryplantsbd
Підготовка
Перед посадкою варто придбати стигле авокадо та витягнути кісточку, яка зазвичай займає половину всього фрукта. Добре промийте її від залишків м'якуші.
Авокадо досить невибагливий у вирощуванні, тому кісточку можна просто покласти у землю, але так насінинка буде довго простати, до 3 місяців. Куди швидший спосіб – поставити її у воду. У чистій насінині потрібно зробити посередині невеликі отвори по 5 міліметрів. Вставте у них 2 – 3 зубочистки та залиште кісточку на склянці з водою, яка повинна покривати її на половину.
Залиште кісточку у воді / Фото Treehouse
Загострений кінець має залишитись на повітрі, а плоский – у воді. Склянку поставте на підвіконні і чекайте появи паростка. Найшвидше вони з'являються навесні, тому цей період найкраще підійде для вирощування. Не забувайте періодично додавати води у склянку.Як розслабитись після важкого дня? Запроси друзів на келих Zubrowka.
Посадка
Коли авокадо проросте, його можна посадити у ґрунт / Фото Garden
Підготуйте горщик із дренажем та придбайте звичайний ґрунт. Кісточку садимо тупим кінчиком вниз та закопуємо лише половину.
У цей періоду дуже важливо підтримувати землю вологою, забезпечити доступ світла та тепла. Через кілька днів після посадки з'явиться паросток червоного кольору, який буде дуже швидко рости. Авокадо за 3 місяці може досягти 50 сантиметрів, після чого ріст сповільнюється.
Авокадо швидко росте у перші 3 місяці / Фото Gardeningknowhow
Догляд за авокадо
Ці поради допоможуть створити чудові умови для рослини.
- Підтримуйте вологість, протирайте листя та оприскуйте рослину – авокадо любить добре зволожене середовище.
- Поливати фрукт варто теплою відстояною водою.
- Підберіть для рослини світле місце, але без прямих сонячних променів.
- Пересаджуйте авокадо щороку у більший горщик.
- Якщо авокадо скинуло все листя, це не завжди означає, що рослина засохла. Тому продовжуйте за нею доглядати.
- У теплу пору року можете залишити авокадо у дворі чи на балконі. Так ваше дерево швидше зацвіте.
Дерево авокадо любить вологе світле середовище / Фото Pinterest
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