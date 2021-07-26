Авокадо з кісточки: як садити та вирощувати популярний фрукт у домашніх умовах

Смачне та корисне авокадо можна вирощувати вдома на підвіконні. Ідеї 24 розповідають, як його посадити та доглядати.

Ми вже розповідали про те, які смачні сніданки можна зробити з авокадо. Але де знайти якісний фрукт без нітратів та хімічних добавок? Найкраще виростити його самостійно.

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Як посадити авокадо з кісточки



Як посадити авокадо / Фото Nurseryplantsbd

Підготовка

Перед посадкою варто придбати стигле авокадо та витягнути кісточку, яка зазвичай займає половину всього фрукта. Добре промийте її від залишків м'якуші.

Авокадо досить невибагливий у вирощуванні, тому кісточку можна просто покласти у землю, але так насінинка буде довго простати, до 3 місяців. Куди швидший спосіб – поставити її у воду. У чистій насінині потрібно зробити посередині невеликі отвори по 5 міліметрів. Вставте у них 2 – 3 зубочистки та залиште кісточку на склянці з водою, яка повинна покривати її на половину.



Залиште кісточку у воді / Фото Treehouse

Загострений кінець має залишитись на повітрі, а плоский – у воді. Склянку поставте на підвіконні і чекайте появи паростка. Найшвидше вони з'являються навесні, тому цей період найкраще підійде для вирощування. Не забувайте періодично додавати води у склянку.

Посадка

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Коли авокадо проросте, його можна посадити у ґрунт / Фото Garden

Підготуйте горщик із дренажем та придбайте звичайний ґрунт. Кісточку садимо тупим кінчиком вниз та закопуємо лише половину.

У цей періоду дуже важливо підтримувати землю вологою, забезпечити доступ світла та тепла. Через кілька днів після посадки з'явиться паросток червоного кольору, який буде дуже швидко рости. Авокадо за 3 місяці може досягти 50 сантиметрів, після чого ріст сповільнюється.



Авокадо швидко росте у перші 3 місяці / Фото Gardeningknowhow

Догляд за авокадо

Важливо! Кісточка та листя авокадо містять небезпечний токсин – персин. Він може викликати алергію та анафілактичний шок, тому не заводьте цю рослину, якщо у квартирі є домашні улюбленці або маленькі діти, які люблять все пробувати на смак.

Ці поради допоможуть створити чудові умови для рослини.

Підтримуйте вологість, протирайте листя та оприскуйте рослину – авокадо любить добре зволожене середовище.

Поливати фрукт варто теплою відстояною водою.

Підберіть для рослини світле місце, але без прямих сонячних променів.

Пересаджуйте авокадо щороку у більший горщик.

Якщо авокадо скинуло все листя, це не завжди означає, що рослина засохла. Тому продовжуйте за нею доглядати.

У теплу пору року можете залишити авокадо у дворі чи на балконі. Так ваше дерево швидше зацвіте.



Дерево авокадо любить вологе світле середовище / Фото Pinterest

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