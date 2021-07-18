Розмарин, м'яту, базилік та інші рослини можна вирощувати вдома. Ідеї 24 діляться списком корисних трав та інструкцією, як це правильно робити.

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Як корисні рослини вирощувати вдома

Базилік

Ароматні листочки базиліка додадуть оригінального смаку будь-якій страві. Його застосовують як у свіжому, так і в сушеному вигляді. Пряна трава чудово доповнить соуси, салати та м'ясні страви. До того ж із базиліку можна робити смачнющий італійський соус песто.



З базиліку можна приготувати смачний соус песто / Фото Pixabay

Як вирощувати базилік

Листя базиліку чудово почувається вдома у горщику. Для цього потрібно підібрати правильний сорт. Добре підійдуть Бакинський, дрібнолистий Маркіз і єреванські сорти. Підготуйте горщик об'ємом мінімум 1,5 літра. Для вирощування базиліку вдома знадобляться довгі квіткові лотки. Дно місткості покрийте битою цеглою або керамзитом. Придбайте легкий водопроникний ґрунт, змішайте з добривами та залиште на 3 – 5 діб.

Перед висадкою замочіть насіння на 2 години в марганцівці та зволожте землю. Посадіть зернята на глибині 1 сантиметра на відстані 10 сантиметрів один від одного. Після цього закрийте горщик харчовою плівкою.



Базилік потребує тепла та світла / Фото Pixabay

Перші паростки з'являться через 5 – 7 днів, якщо в приміщенні температура буде від 22 до 28 градусів. Базилік потребує багато світла, тепла і води, тому поливати рослину потрібно кожного дня. Не забувайте удобрювати ґрунт кожного місяця. Узимку можете використовувати люмінесцентні джерела (до 15 – 17 годин на день), щоб дати рослині достатню кількість світла.

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Розмарин

Розмарин – вічнозелений напів кущ, який володіє неймовірним ароматом з сосновими нотками. На смак гілочки дуже пряні та злегка гострі. Розмарин невибагливий у догляді, але боїться холоду, тому для вирощування чудово підійде тепле приміщення.



Розмарин наситить страви приємним сосновим ароматом / Фото Pexels

Як вирощувати розмарин

Для вирощування розмарину вдома найкраще підійдуть низькорослі сорти: Річард, Ароматний, Ніжність, Росинка. Придбайте нейтральний або слабокислий ґрунт і глибокий горщик, щоб не обмежувати потужну кореневу систему рослини. На дно покладіть вермикуліт або керамзит.

Розмарин любить пухкий та вологий ґрунт, який перед посадкою обробляють Фітоспорином. Насіння потрібно замочити у ватному диску для набухання за 1 – 2 дні до посіву. Після цього розкидайте зернятка у вологому ґрунті та не засипайте землею. Горщик накрийте харчовою плівкою і поставте у тепле місце з температурою 23 – 25 градусів. Поливати розмарин потрібно часто, але в міру.



Розмарин – невибаглива у догляді рослина / Фото Pixabay

Перші паростки будуть помітні через 3 – 4 тижні. Коли з'являться 2 – 4 листки, рослину пікірують: відщипують кінчик головного кореня, що припиняє її ріст у довжину і посилюється ріст бічного коріння. Для підживлення у перші 2 місяці використовують мінеральні рідкі добрива. Молоду рослину потрібно щороку пересаджувати перед цвітінням, а саме у квітні – травні. Розмарину, який цвіте більше ніж 5 років, потрібна заміна верхнього шару ґрунту і пересадка раз у 3 – 4 роки.

Орегано

Молоде листя орегано часто використовують у кулінарії як пряну приправу для страв та напоїв, ароматну добавку при заварюванні чаю та природний антисептик під час консервації.



Орегано стане чудовою приправою для ваших страв / Фото Pexels

Як вирощувати орегано

Придбайте ґрунт та насіння. Посадіть його на глибину 0,5 – 1 сантиметр, залишаючи відстань 25 – 40 сантиметрів між кожним. Після посіву ущільніть ґрунт торфом (тирсою чи перегноєм). Можете накрити горщики плівкою і через 2 – 3 тижні з'являться перші паростки орегано. Проріджувати їх варто через 2 – 3 тижні, коли молоді рослини остаточно сформуються та зміцніють. Орегано не потребує особливого догляду, лише періодичний своєчасний полив. Зацвітає рослина тільки на другий рік. Перед цим необхідно збагатити ґрунт комплексним збалансованим добривом.

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М'ята

Трав'яниста багаторічна рослина м'ята дуже популярна в англійській кухні як спеція в соусі. Її також можна використовувати як інгредієнт фруктових і овочевих салатів, до томатного соку та інших напоїв.



М'ята потребує багато світла / Фото Pexels

Як вирощувати м'яту

Перед вирощуванням підготуйте ґрунт для рослини. Змішайте в однаковій пропорції перегній, торф, пісок та городню землю і прожарте у духовці. Перекладіть суміш у горщик і зволожте. Зернятка сіють на глибині 5 сантиметрів, після чого ґрунт обережно загортають, накривають плівкою і поміщають рослину у тепле світле місце.

Перші листочки з'являться вже через 2 – 3 тижні. Тоді ж рослину потрібно перемістити ближче до світла. Якщо цього буде недостатньо, облаштуйте штучне підсвічування. Оптимальна температура для розвитку рослини 20 – 25 градусів.