10 антикварних речей, що досі не втратили шарму: фото

9 червня 2021 , 08:12
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Джерело:

Figyelj

Старовинні предмети побуту дуже вирізняються на тлі сучасних виробів. У них не просто особливий дизайн – у них свій характер, своя місія. Вони – наче посланці Часу, що пов'язують минуле із сьогоденням.

Електричний тостер, мінібар у вигляді корабля, металеві шахи, дубовий сервант – усе це й сьогодні стане окрасою будь-якого інтер'єру. Лишень увімкніть фантазію й підшукайте ідеальне місце для такої особливої речі.

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1. Електричний тостер, виготовлений 1920 року

Фото laboiteverte

2. Радіоприймач, який працює з 1938 року

Фото goneva

3. Оригінальна лампочка, усередині якої світиться троянда

Фото imgur

4. Металеві шахи

Фото figyelj

5. Відремонтована старовинна піч

Фото reddit

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6. Мінібар-корабель

Фото genial.guru

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7. Жадеїтовий набір посуду

Фото goneva

8. Домашній розважальний центр

Фото ls3-5a-forum

9. Антикварний сервант

Фото pinterest

10. Гарнітур було створено данським дизайнером Гансом Ольсеном у середині XX століття

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова