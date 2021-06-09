Электрический тостер, мини-бар в виде корабля, металлические шахматы, дубовый сервант – все это и сегодня может украсить любой интерьер. Лишь включите фантазию и подыщите идеальное место для такой особенной вещи.

Читайте также: Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

1. Электрический тостер, выпущенный в 1920 году

Фото laboiteverte

2. Радиоприемник, работающий с 1938 года

Фото goneva

3. Оригинальная лампочка, внутри которой горит роза

Фото imgur

4. Металлические шахматы

Фото figyelj

5. Отремонтированная старинная печь

Фото reddit

Интересно: 10 исторических фото, которые мало кто видел

6. Мини-бар в виде корабля

Фото genial.guru

7. Жадеитовый набор посуды

Фото goneva

8. Домашний развлекательный центр

Фото ls3-5a-forum

9. Антикварный сервант

Фото pinterest

10. Гарнитур, созданный датским дизайнером Гансом Ольсеном в середине XX века

Фото pinterest