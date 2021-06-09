Електричний тостер, мінібар у вигляді корабля, металеві шахи, дубовий сервант – усе це й сьогодні стане окрасою будь-якого інтер'єру. Лишень увімкніть фантазію й підшукайте ідеальне місце для такої особливої речі.
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1. Електричний тостер, виготовлений 1920 року
Фото laboiteverte
2. Радіоприймач, який працює з 1938 року
Фото goneva
3. Оригінальна лампочка, усередині якої світиться троянда
Фото imgur
4. Металеві шахи
Фото figyelj
5. Відремонтована старовинна піч
Фото reddit
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6. Мінібар-корабель
Фото genial.guru
7. Жадеїтовий набір посуду
Фото goneva
8. Домашній розважальний центр
Фото ls3-5a-forum
9. Антикварний сервант
Фото pinterest
10. Гарнітур було створено данським дизайнером Гансом Ольсеном у середині XX століття
Фото pinterest