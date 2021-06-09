Електричний тостер, мінібар у вигляді корабля, металеві шахи, дубовий сервант – усе це й сьогодні стане окрасою будь-якого інтер'єру. Лишень увімкніть фантазію й підшукайте ідеальне місце для такої особливої речі.

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1. Електричний тостер, виготовлений 1920 року

Фото laboiteverte

2. Радіоприймач, який працює з 1938 року

Фото goneva

3. Оригінальна лампочка, усередині якої світиться троянда

Фото imgur

4. Металеві шахи

Фото figyelj

5. Відремонтована старовинна піч

Фото reddit

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6. Мінібар-корабель

Фото genial.guru

7. Жадеїтовий набір посуду

Фото goneva

8. Домашній розважальний центр

Фото ls3-5a-forum

9. Антикварний сервант

Фото pinterest

10. Гарнітур було створено данським дизайнером Гансом Ольсеном у середині XX століття

Фото pinterest