Коктейлі на основі Zubrowka, які легко приготувати вдома – частина 1

Смачний та оригінальний коктейль – якраз те, що треба для веселого вечора з близькими та друзями. А для того, щоб їх здивувати, можна поекспериментувати з інгредієнтами або ж спробувати щось нове. Вдалим вибором стане Zubrowka, асортимент якої дає можливість сміливо міксувати різні смаки та стилі. Ділимось крутими рецептами коктейлів із Zubrowka, які точно сподобаються всім.

Джерело: 24 канал

Коли нам хочеться просто розслабитись, щоб розбавити рутину та весело провести час, перше, що спадає на думку, – це зустріч із друзями. Та надворі зараз холодно, тому зібратись вдома – ідеальний варіант. Адже немає нічого кращого за улюблені жарти та душевні розмови під келих з улюбленим напоєм, чи не так?

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Тож ловіть рецепти крутих коктейлів на основі Zubrowka, які стануть запорукою класного відпочинку в гучній компанії. Для їх приготування не треба бути барменом – усе просто, швидко та, головне, смачно. Спробуйте самі!

Коктейль "Польський експрес"

Вино та пиво – надто банально для вечора з друзями, адже для справді особливих подій кортить вийти за межі буденності. Чому б не спробувати вразити усіх присутніх оригінальним, але водночас простим коктейлем із Zubrowka та апельсиновим соком? І процес приготування, і результат точно всім сподобаються.

Інгредієнти:

Zubrowka – 50 мл

– 50 мл Апельсиновий сік – 100 мл

Апельсин – 30 г

Імбир – 5 г

Розмарин – 1 гілка

Подрібнений лід

Приготування:

Покладіть імбир та лід в олдфешн. Додайте Zubrowka та апельсиновий сік. Обережно перемішайте коктейльною ложкою. Прикрасьте скибкою апельсину та гілкою розмарину.

"Польський експрес" / facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль Zubrowka Red Bull

Після насиченого робочого тижня часто бракує сил та настрою для того, щоб влаштувати собі свято. На щастя, можна не заморочуватися, а зібрати компанію, замовити смачну їжу та за лічені хвилини заміксувати легкі коктейлі Zubrowka Red Bull для веселого вечора.

Інгредієнти:

Zubrowka Biala – 50 мл

– 50 мл Red Bull – 250 мл

Лимон

Лід

Рецепт приготування:

Візьміть склянку та наповніть її льодом. Додайте усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою. Прикрасьте скибкою лимону та подавайте.

Приготуйте смачний коктейль своїми руками / pexels

Коктейль Szarlotka

Коктейлі підійдуть не лише для гучної тусовки, а й для спільного кіноперегляду. І поки ваші друзі шукатимуть фільм до душі, візьміться за приготування напоїв. Радимо зупинити свій вибір на коктейлі з Zubrowka та яблучним соком, адже він допоможе створити невимушену атмосферу вдома.

Інгредієнти:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

– 50 мл Яблучний сік – 120 мл

Яблуко

Лід

Рецепт приготування:

Наповніть склянку льодом. Додайте усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою. Прикрасьте скибкою яблука та подавайте.

Коктейль "Шарлотка" / unsplash

Готово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні та легкі коктейлі на основі Zubrowka! Інгредієнти можете придбати