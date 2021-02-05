Коктейлі на основі Zubrowka, які легко приготувати вдома – частина 1

Смачний та оригінальний коктейль – якраз те, що треба для веселого вечора з близькими та друзями. А для того, щоб їх здивувати, можна поекспериментувати з інгредієнтами або ж спробувати щось нове. Вдалим вибором стане Zubrowka, асортимент якої дає можливість сміливо міксувати різні смаки та стилі. Ділимось крутими рецептами коктейлів із Zubrowka, які точно сподобаються всім.
Джерело: 24 канал
Коли нам хочеться просто розслабитись, щоб розбавити рутину та весело провести час, перше, що спадає на думку, – це зустріч із друзями. Та надворі зараз холодно, тому зібратись вдома – ідеальний варіант. Адже немає нічого кращого за улюблені жарти та душевні розмови під келих з улюбленим напоєм, чи не так?
Це цікаво Що подарувати тим, хто любить приймати гостей: 15 ідей з фото
Тож ловіть рецепти крутих коктейлів на основі Zubrowka, які стануть запорукою класного відпочинку в гучній компанії. Для їх приготування не треба бути барменом – усе просто, швидко та, головне, смачно. Спробуйте самі!
Вино та пиво – надто банально для вечора з друзями, адже для справді особливих подій кортить вийти за межі буденності. Чому б не спробувати вразити усіх присутніх оригінальним, але водночас простим коктейлем із Zubrowka та апельсиновим соком? І процес приготування, і результат точно всім сподобаються.
Інгредієнти:
Приготування:
"Польський експрес" / facebook.com/ZubrowkaUA/
Після насиченого робочого тижня часто бракує сил та настрою для того, щоб влаштувати собі свято. На щастя, можна не заморочуватися, а зібрати компанію, замовити смачну їжу та за лічені хвилини заміксувати легкі коктейлі Zubrowka Red Bull для веселого вечора.
Інгредієнти:
Рецепт приготування:
Приготуйте смачний коктейль своїми руками / pexels
Коктейлі підійдуть не лише для гучної тусовки, а й для спільного кіноперегляду. І поки ваші друзі шукатимуть фільм до душі, візьміться за приготування напоїв. Радимо зупинити свій вибір на коктейлі з Zubrowka та яблучним соком, адже він допоможе створити невимушену атмосферу вдома.
Інгредієнти:
Рецепт приготування:
Коктейль "Шарлотка" / unsplashГотово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні та легкі коктейлі на основі Zubrowka! Інгредієнти можете придбати тут.