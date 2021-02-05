Коктейли на основе Zubrowka, которые легко приготовить дома – часть 1
Вкусный и оригинальный коктейль – как раз то, что надо для веселого вечера с близкими и друзьями. А для того, чтобы их удивить, можно поэкспериментировать с ингредиентами или же попробовать что-то новое. Удачным выбором станет Zubrowka, ассортимент которой дает возможность смело миксовать разные вкусы и стили. Делимся крутыми рецептами коктейлей из Zubrowka, которые точно понравятся всем.
Источник: 24 канал
Когда нам хочется просто расслабиться, чтобы разбавить рутину и весело провести время, первое, что приходит на ум, – это встреча с друзьями. Но на улице сейчас холодно, поэтому собраться дома – идеальный вариант. Ведь нет ничего лучшего любимых шуток и душевных разговоров под бокал с любимым напитком, не так ли?
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Поэтому ловите рецепты крутых коктейлей на основе Zubrowka, которые станут залогом классного отдыха в шумной компании. Для их приготовления не надо быть барменом – все просто, быстро и, главное, вкусно. Попробуйте сами!
Коктейль "Польский экспресс"
Вино и пиво – слишком банально для вечера с друзьями, ведь для действительно особых событий хочется выйти за пределы обыденности. Почему бы не попробовать поразить всех присутствующих оригинальным, но в то же время простым коктейлем из Zubrowka и апельсиновым соком? И процесс приготовления, и результат точно всем понравятся.
Ингредиенты:
- Zubrowka – 50 мл
- Апельсиновый сок – 100 мл
- Апельсин – 30 г
- Имбирь – 5 г
- Розмарин – 1 ветка
- Измельченный лед
Приготовление:
- Поместите имбирь и лед в олдфешн.
- Добавьте Zubrowka и апельсиновый сок.
- Осторожно перемешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте ломтиком апельсина и веткой розмарина.
"Польский экспресс" / facebook.com/ZubrowkaUA/
Коктейль Zubrowka Red Bull
После насыщенной рабочей недели часто не хватает сил и настроения для того, чтобы устроить себе праздник. К счастью, можно не заморачиваться, а собрать компанию, заказать вкусную еду и за считанные минуты замиксовать легкие коктейли Zubrowka Red Bull для веселого вечера.
Ингредиенты:
- Zubrowka Biala – 50 мл
- Red Bull – 250 мл
- Лимон
- Лед
Рецепт приготовления:
- Возьмите стакан и наполните его льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте барной ложкой.
- Украсьте ломтиком лимона и подавайте.
Приготовьте вкусный коктейль своими руками / pexels
Коктейль Szarlotka
Коктейли подойдут не только для шумной тусовки, но и для совместного кинопросмотра. И пока ваши друзья будут искать фильм по душе, возьмитесь за приготовление напитков. Советуем остановить свой выбор на коктейле с Zubrowka и яблочным соком, ведь он поможет создать непринужденную атмосферу дома.
Ингредиенты:
- Zubrowka Bison Grass – 50 мл
- Яблочный сок – 120 мл
- Яблоко
- Лед
Рецепт приготовления:
- Наполните стакан льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте барной ложкой.
- Украсьте ломтиком яблока и подавайте.
Коктейль "Шарлотка" / unsplash
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