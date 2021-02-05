Вкусный и оригинальный коктейль – как раз то, что надо для веселого вечера с близкими и друзьями. А для того, чтобы их удивить, можно поэкспериментировать с ингредиентами или же попробовать что-то новое. Удачным выбором станет Zubrowka, ассортимент которой дает возможность смело миксовать разные вкусы и стили. Делимся крутыми рецептами коктейлей из Zubrowka, которые точно понравятся всем.

Источник: 24 канал

Когда нам хочется просто расслабиться, чтобы разбавить рутину и весело провести время, первое, что приходит на ум, – это встреча с друзьями. Но на улице сейчас холодно, поэтому собраться дома – идеальный вариант. Ведь нет ничего лучшего любимых шуток и душевных разговоров под бокал с любимым напитком, не так ли?

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Поэтому ловите рецепты крутых коктейлей на основе Zubrowka, которые станут залогом классного отдыха в шумной компании. Для их приготовления не надо быть барменом – все просто, быстро и, главное, вкусно. Попробуйте сами!

Коктейль "Польский экспресс"

Вино и пиво – слишком банально для вечера с друзьями, ведь для действительно особых событий хочется выйти за пределы обыденности. Почему бы не попробовать поразить всех присутствующих оригинальным, но в то же время простым коктейлем из Zubrowka и апельсиновым соком? И процесс приготовления, и результат точно всем понравятся.

Ингредиенты:

Zubrowka – 50 мл

– 50 мл Апельсиновый сок – 100 мл

Апельсин – 30 г

Имбирь – 5 г

Розмарин – 1 ветка

Измельченный лед

Приготовление:

Поместите имбирь и лед в олдфешн. Добавьте Zubrowka и апельсиновый сок. Осторожно перемешайте коктейльной ложкой. Украсьте ломтиком апельсина и веткой розмарина.



"Польский экспресс" / facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль Zubrowka Red Bull

После насыщенной рабочей недели часто не хватает сил и настроения для того, чтобы устроить себе праздник. К счастью, можно не заморачиваться, а собрать компанию, заказать вкусную еду и за считанные минуты замиксовать легкие коктейли Zubrowka Red Bull для веселого вечера.

Ингредиенты:

Zubrowka Biala – 50 мл

– 50 мл Red Bull – 250 мл

Лимон

Лед

Рецепт приготовления:

Возьмите стакан и наполните его льдом. Добавьте все ингредиенты и перемешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком лимона и подавайте.



Приготовьте вкусный коктейль своими руками / pexels

Коктейль Szarlotka

Коктейли подойдут не только для шумной тусовки, но и для совместного кинопросмотра. И пока ваши друзья будут искать фильм по душе, возьмитесь за приготовление напитков. Советуем остановить свой выбор на коктейле с Zubrowka и яблочным соком, ведь он поможет создать непринужденную атмосферу дома.

Ингредиенты:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

– 50 мл Яблочный сок – 120 мл

Яблоко

Лед

Рецепт приготовления:

Наполните стакан льдом. Добавьте все ингредиенты и перемешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком яблока и подавайте.



Коктейль "Шарлотка" / unsplash