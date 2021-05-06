Парад абсурду: 13 найдурніших дизайнерських рішень

Часто, здавши роботу замовникові, майстер переконаний, що виконав її якщо не геніально, то вже точно бездоганно. І щиро обурюється, дізнавшись, що стороннє око оцінило його старання зовсім інакше.
Ця фотодобірка рішень для вулиці, домашніх та громадських приміщень і побутових речей викличе у вас і сміх і смуток водночас, бо всі вони – взірець знущання зі здорового глузду.
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1. Працівники не до кінця подбали про зручність
Фото erdekesportal
2. Дизайнерське рішення, яке є абсолютно не практичним
Фото erdekesportal
3. Це не брудний килим, а дизайнерська річ
Фото erdekesportal
4. Сподіваємося, другу ручку майстер зробив краще, ніж першу
Фото erdekesportal
5. Несподіваний дизайн інтер'єру
Фото erdekesportal
6. Зате тим, хто перебуватиме в туалеті відкриється гарний вигляд з вікна
Фото erdekesportal
7. Дизайн цієї каструлі виглядає так, ніби вона вже брудна
Фото erdekesportal
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8. Диван, який не призначений для приходу гостей
Фото erdekesportal
9. Завжди треба дивитися перед собою
Фото erdekesportal
10. Архітектори, мабуть, вирішили, що по тротуару ходять лише надто низькі люди
Фото erdekesportal
11. Трішки не розрахували з розташуванням ліхтаря
Фото erdekesportal
12. Красивий, але зовсім не практичний дизайн
Фото erdekesportal
13. Цікаво, який сенс цієї хвіртки?
Фото erdekesportal