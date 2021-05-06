Эта фотоподборка решений для улицы, домашних и общественных помещений, а также бытовых вещей вас насмешит и в то же время огорчит, ведь все они – форменное издевательство над здравым смыслом.
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1. Работники не до конца позаботились об удобстве
Фото erdekesportal
2. Дизайнерское решение, которое является абсолютно не практичным
Фото erdekesportal
3. Это не грязный ковер, а дизайнерская вещь
Фото erdekesportal
4. Надеемся, вторую ручку мастер сделал лучше, чем первую
Фото erdekesportal
5. Неожиданный дизайн интерьера
Фото erdekesportal
6. Зато тем, кто будет находиться в туалете откроется красивый вид из окна
Фото erdekesportal
7. Дизайн этой кастрюли выглядит так, будто она уже грязная
Фото erdekesportal
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8. Диван, который не предназначен для прихода гостей
Фото erdekesportal
9. Всегда надо смотреть перед собой
Фото erdekesportal
10. Архитекторы, видимо, решили, что по тротуару ходят только слишком низкие люди
Фото erdekesportal
11. Немножко не рассчитали с расположением фонаря
Фото erdekesportal
12. Красивый, но совсем непрактичный дизайн
Фото erdekesportal
13. Интересно, какой смысл этой калитки?
Фото erdekesportal