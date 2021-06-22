9 продуктів, які ми досі нарізали неправильно

Усі ми щодня подрібнюємо овочі чи фрукти, готуючи смачні страви. Але існують спеціальні правила нарізання продуктів, про які більшість людей навіть не здогадуються.
Ми підібрали лайфхаки, які полегшать ваше життя і здивують знайомих. Тож випробуйте їх на власній кухні.
Цікаво знати Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
Помідори чері
Як одним махом розрізати всі помідори / Фото Pinterest
Викладіть овочі на рівну тарілку, накрийте зверху іншою та проведіть гострим ножем. Так ви одним рухом розріжите всі помідори навпіл. У такий спосіб можна також подрібнювати виноград.
Мандарин
Оригінальний спосіб очищення мандаринку / Фото Pinterest
Цей метод придумав справжній геній. Зріжте верхівку та дно, зробіть надріз вздовж і розкрийте фрукт.
Ківі
Ківі можна їсти ложкою / Фото Pinterest
Ви будете здивовані, але цей екзотичний фрукт не обов'язково чистити. Можна розрізати його навпіл і їсти ложкою.
Авокадо
Для авокадо вам також знадобиться ложка / Фото Pinterest
Авокадо складно нарізати через велику кісточку всередині. Але це робити не обов’язково. Його також їмо ложкою.Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.
Гранат
Легкий спосіб почистити гранат / Фото Pinterest
Тепер гранат можна не чистити, а просто розламати. Відріжте верхівку і дно, зробіть надрізи по боках і розламайте фрукт на частини.
Кавун
Кавун наріжте трикутниками / Фото Pinterest
Всі ми звикли нарізати кавун четвертинками. Проте набагато зручніше буде відділити його від шкірки і нарізати квадратами чи трикутниками.
До теми Не м'ясо, а смачно: 9 вегетаріанських страв на грилі
Лайм
Така нарізка допоможе легко витиснути сік лайма / Фото Pinterest
Якщо вам потрібен сік цього цитруса, наріжте його як на фото. Так ви зможете витиснути максимум.
Манго
Легкий спосіб нарізати манго кубиками / Фото Pinterest
Ці кубики ви, напевне, зустрічали не раз у мережі. Щоб повторити це на власній кухні, розріжте манго навпіл, зробіть надрізи у формі квадратів і витисніть серединку назовні.
Цибуля
Мабуть, кожен мріє навчитись різати цибулю на дрібні та ідеальні кубики. Що ж, у мережі вже поділились, як це можна зробити.