Мы подобрали лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь и удивят знакомых. Так что испытайте их на собственной кухне.
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Помидоры черри
Как одним махом разрезать все помидоры / Фото Pinterest
Выложите овощи на ровную тарелку, накройте сверху другой и проведите острым ножом. Следовательно, вы одним движением нарежете все помидоры. Таким образом можно измельчать виноград.
Мандарин
Оригинальный способ очистки мандарин / Фото Pinterest
Этот метод придумал настоящий гений. Срежьте верхушку и дно, сделайте надрез вдоль и раскройте фрукт.
Киви
Киви можно есть ложкой / Фото Pinterest
Вы будете удивлены, но этот экзотический фрукт необязательно чистить. Можно разрезать его пополам и есть ложкой.
Авокадо
Для авокадо вам также понадобится ложка / Фото Pinterest
Авокадо сложно нарезать через крупную косточку внутри. Но это делать необязательно. Его также едим ложкой.
Гранат
Легкий способ почистить гранат / Фото Pinterest
Теперь гранат можно не чистить, а просто разломать. Отрежьте верхушку и дно, сделайте надрезы по бокам и разломайте фрукт на части.
Арбуз
Арбуз нарежьте треугольниками / Фото Pinterest
Все мы привыкли нарезать арбуз четвертинками. Однако гораздо удобнее будет отделить его от кожуры и нарезать квадратами или треугольниками.
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Лайм
Такая нарезка поможет легко выжать сок лайма / Фото Pinterest
Если вам нужен сок этого цитруса, нарежьте его как на фото. Так вы сможете выжать максимум.
Манго
Легкий способ нарезать манго кубиками / Фото Pinterest
Эти кубики вы, наверное, встречали не раз в сети. Чтобы повторить это на собственной кухне, разрежьте манго пополам, сделайте надрезы в форме квадратов и выжмите серединку наружу.
Лук
Наверное, каждый мечтает научиться резать лук на мелкие и идеальные кубики. Что же, в сети уже поделились, как это можно сделать.