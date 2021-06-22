Мы подобрали лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь и удивят знакомых. Т ак что испытайте их на собственной кухне.

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Помидоры черри



Как одним махом разрезать все помидоры / Фото Pinterest

Выложите овощи на ровную тарелку, накройте сверху другой и проведите острым ножом. Следовательно, вы одним движением нарежете все помидоры. Таким образом можно измельчать виноград.

Мандарин



Оригинальный способ очистки мандарин / Фото Pinterest

Этот метод придумал настоящий гений. Срежьте верхушку и дно, сделайте надрез вдоль и раскройте фрукт.

Киви



Киви можно есть ложкой / Фото Pinterest

Вы будете удивлены, но этот экзотический фрукт необязательно чистить. Можно разрезать его пополам и есть ложкой.

Авокадо



Для авокадо вам также понадобится ложка / Фото Pinterest

Авокадо сложно нарезать через крупную косточку внутри. Но это делать необязательно. Его также едим ложкой.

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Гранат



Легкий способ почистить гранат / Фото Pinterest

Теперь гранат можно не чистить, а просто разломать. Отрежьте верхушку и дно, сделайте надрезы по бокам и разломайте фрукт на части.

Арбуз



Арбуз нарежьте треугольниками / Фото Pinterest

Все мы привыкли нарезать арбуз четвертинками. Однако гораздо удобнее будет отделить его от кожуры и нарезать квадратами или треугольниками.

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Лайм



Такая нарезка поможет легко выжать сок лайма / Фото Pinterest

Если вам нужен сок этого цитруса, нарежьте его как на фото. Так вы сможете выжать максимум.

Манго



Легкий способ нарезать манго кубиками / Фото Pinterest

Эти кубики вы, наверное, встречали не раз в сети . Чтобы повторить это на собственной кухне, разрежьте манго пополам, сделайте надрезы в форме квадратов и выжмите серединку наружу.

Лук

Наверное, каждый мечтает научиться резать лук на мелкие и идеальные кубики. Что же, в сети уже поделились, как это можно сделать.