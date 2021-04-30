9 хитрощів, які допоможуть врятувати продукти і зекономити гроші

Мабуть, кожен із нас шкодував за недопитим зіпсованим вином чи гнилими фруктами. Адже найчастіше ми про них згадуємо, коли їх уже не можна їсти.
Тому ми зібрали для вас поради, які допоможуть зберегти продукти та гроші. Варто лише ними вчасно користуватися.
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Якщо ви не можете допити пляшку вина, заморозьте його залишки у формі для льоду
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Загорніть селеру, броколі й салат в алюмінієву фольгу перед зберіганням в холодильнику – так вона залишатиметься свіжою до 4 тижнів
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Не купуйте більше перестигле авокадо
Це можна визначити за кольором місця, де був прикріплений хвостик ягоди.
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Якщо у кефіру незабаром вийде термін придатності, заморозьте його у формі для льоду – так ви врятуєте продукт
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Зберігайте зелень в чашках з водою, накрийте їх поліетиленовою плівкою, закріпіть гумкою і поставте в холодильник
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Заглядайте на верхню і нижню полицю у супермаркеті – на рівні очей зажди стоять найдорожчі продукти
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Загорніть верхівку грона бананів у поліетиленову плівку – тоді вони простоять на 3-5 днів довше
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Якщо ви не хочете зламати ложку об морозиво, зберігайте його в герметичних пакетах для заморозки
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