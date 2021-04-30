Поэтому мы собрали для вас советы, которые помогут сохранить и продукты, и деньги. Стоит только ими вовремя пользоваться.
Читайте также: Есть и богатеть: 6 советов, которые помогут вам экономить на питании
Если вы не можете допить бутылку вина, заморозьте его остатки в форме для льда
Фото pinterst
Заверните сельдерей, брокколи и салат в алюминиевую фольгу перед хранением в холодильнике – так они будут оставаться свежими до 4 недель
Фото buzzfeed
Не покупайте больше перезрелых авокадо
Это можно определить по цвету места, где был прикреплен хвостик ягоды.
Фото buzzfeed
Если у кефира скоро выйдет срок годности, заморозьте его в форме для льда – так вы спасете продукт
Фото buzzfeed
Храните зелень в чашках с водой, накройте их полиэтиленовой пленкой, закрепите резинкой и поставьте в холодильник
Фото buzzfeed
Заглядывайте на верхнюю и нижнюю полку в супермаркете – на уровне глаз всегда стоят самые дорогие продукты
Фото buzzfeed
Заверните верхушку кисти бананов в полиэтиленовую пленку – тогда они простоят на 3-5 дней дольше
Фото buzzfeed
Если вы не хотите сломать ложку о мороженое, храните его в герметичных пакетах для заморозки
Фото buzzfeed