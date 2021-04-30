Поэтому мы собрали для вас советы, которые помогут сохранить и продукты, и деньги. Стоит только ими вовремя пользоваться.

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Если вы не можете допить бутылку вина, заморозьте его остатки в форме для льда



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Заверните сельдерей, брокколи и салат в алюминиевую фольгу перед хранением в холодильнике – так они будут оставаться свежими до 4 недель



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Не покупайте больше перезрелых авокадо

Это можно определить по цвету места, где был прикреплен хвостик ягоды.



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Если у кефира скоро выйдет срок годности, заморозьте его в форме для льда – так вы спасете продукт



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Храните зелень в чашках с водой, накройте их полиэтиленовой пленкой, закрепите резинкой и поставьте в холодильник



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Заглядывайте на верхнюю и нижнюю полку в супермаркете – на уровне глаз всегда стоят самые дорогие продукты



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Заверните верхушку кисти бананов в полиэтиленовую пленку – тогда они простоят на 3-5 дней дольше



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Если вы не хотите сломать ложку о мороженое, храните его в герметичных пакетах для заморозки



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