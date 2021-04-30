Тому ми зібрали для вас поради, які допоможуть зберегти продукти та гроші. Варто лише ними вчасно користуватися.

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Якщо ви не можете допити пляшку вина, заморозьте його залишки у формі для льоду


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Загорніть селеру, броколі й салат в алюмінієву фольгу перед зберіганням в холодильнику – так вона залишатиметься свіжою до 4 тижнів

Загорніть селеру у фольгу
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Не купуйте більше перестигле авокадо

Це можна визначити за кольором місця, де був прикріплений хвостик ягоди.


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Якщо у кефіру незабаром вийде термін придатності, заморозьте його у формі для льоду – так ви врятуєте продукт


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Зберігайте зелень в чашках з водою, накрийте їх поліетиленовою плівкою, закріпіть гумкою і поставте в холодильник

Зберігайте зелень
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Заглядайте на верхню і нижню полицю у супермаркеті – на рівні очей зажди стоять найдорожчі продукти


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Загорніть верхівку грона бананів у поліетиленову плівку – тоді вони простоять на 3-5 днів довше

Загорніть верхівку банана
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Якщо ви не хочете зламати ложку об морозиво, зберігайте його в герметичних пакетах для заморозки


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