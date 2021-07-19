Навіщо викидати залишки продуктів, якщо їх можна... заморозити! Це один із найкращих способів уникнути харчових відходів. Приміром, ви знали, що з десяток продуктів: недопитий сік, залишки улюбленого сиру сиру, навіть яйця – із холодильної камери краще перекласти до морозилки?

Ідеї 24 склали для вас список продуктів, які можна заморожувати, щоб споживати їх, коли заманеться, а не щоб, боронь боже, не зіпсувалися. То що, гайда до холодильника рятувати смакоту?

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Яйця

У морозильній камері яйця можуть зберігатися до пів року. Як заморозити? Розбийте яйця, термін придатності яких закінчується, в миску. Перемішайте, підсоліть, перелийте в контейнер (або в формочку для льоду) і поставте в морозилку.



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Сир

Сир перед заморожуванням – потріть. У такому вигляді його зручно додавати в омлети, піцу, пасту, використовувати для гарячих бутербродів. Перед заморожуванням загорніть сир у вологостійку і повітронепроникну упаковку, наприклад в пакет з зіп-застібкою.



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Свіжі гриби

Ретельно очистьте гриби (ножем, сухою або ледь вологою ганчіркою), складіть на рівну поверхню і заморозьте (без відварювання). Після чого зсипте грибочки в пакет.



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Вершкове масло

Вершкове масло в замороженому вигляді можна зберігати до трьох місяців – в поліетиленовому пакеті або фользі. Перед заморожуванням поріжте його на порційні шматочки.



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Молоко

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose , тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Переливши у чисті пластикові пляшки, не доливаючи 2 – 3 сантиметри, заморозьте. Зберігається таке молоко до 6 тижнів без втрати смакових якостей.



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Вино

Залишки вина можна заморожувати, розливши в контейнери для льоду. Винний лід пускайте в хід при приготуванні соусів, супів та інших страв.



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Сік

Заморожування соку на зиму – куди більш розумний спосіб побалувати себе вітамінами в холодну пору року. Пастеризація вбиває користь продукту.



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Хліб

Надлишки хліба можна врятувати – заморозивши їх. Після розморожування при кімнатній температурі хліб залишається таким же, як і до заморожування.



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Горіхи

Заморожування – найкращий спосіб зберігання горіхів. Покладіть горіхи в вакуумний контейнер і спокійно собі зберігайте до 4 місяців.



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