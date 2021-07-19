Идеи 24 составили для вас список продуктов, которые можно замораживать, чтобы есть их, когда захочется, а не чтобы, не дай бог, не испортились. Ну что, айда к холодильнику спасать вкусности?



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Яйца

В морозильной камере яйца могут храниться до полугода. Как заморозить? Разбейте яйца, срок годности которых истекает, в миску. Перемешайте, посолите, перелейте в контейнер (или в формочку для льда) и поставьте в морозилку.



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Сыр

Сыр перед замораживанием – потрите. В таком виде его удобно добавлять в омлеты, пиццу, пасту, использовать для горячих бутербродов. Перед замораживанием заверните сыр во влагостойкую и воздухонепроницаемую упаковку, например в пакет с зип-застежкой.



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Свежие грибы

Тщательно очистите грибы (ножом, сухой или слегка влажной тряпкой), сложите на ровную поверхность и заморозьте (без отваривания). После чего ссыпьте грибочки в пакет.



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Сливочное масло

Сливочное масло в замороженном виде можно хранить до трех месяцев – в полиэтиленовом пакете или фольге. Перед замораживанием порежьте его на порционные кусочки.



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Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Молоко

Перелив в чистые пластиковые бутылки, не доливая 2 – 3 см, заморозьте. Сохраняется такое молоко до 6 недель без потери вкусовых качеств.



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Вино

Остатки вина можно замораживать, разлив в контейнеры для льда. Винный лед пускайте в ход при приготовлении соусов, супов и вторых блюд.



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Сок

Замораживание сока на зиму – куда более разумный способ побаловать себя витаминами в холодное время года. Пастеризация убивает пользу продукта.



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Хлеб

Излишки хлеба можно спасти – заморозив их. После размораживания при комнатной температуре хлеб остается таким же, как и до замораживания.



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Орехи

Замораживание – лучший способ хранения орехов. Положите орехи в вакуумный контейнер и спокойно храните до 4 месяцев.



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