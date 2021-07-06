9 дуже дивних японських винаходів, які приносять значну користь

Японія відома своєю любов'ю до високотехнологічних побутових цікавинок. Хоча серед них часто трапляються геть чудернацькі девайси.

У Країні сонця, що сходить, навіть вийшла книжка, де зібрано саме такі винаходи. Але ми розповімо вам про ті, які все-таки виправдовують своє існування.

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9 цікавих винаходів, які можуть бути корисними

Часом парасольку так не хочеться тримати. Японці придумали чудовий захист від дощу, з яким ваші руки будуть вільними.



Парасолька, яку не потрібно тримати / Фото Pinterest

Для тих, хто любить гучні вечірки, але не хоче тривожити сусідів, є такий чудовий пристрій – тихе караоке.



Таке караоке чудово підійде для дому / Фото Pixelbread

Цей шолом схожий на захист від ковіду, але насправді це маска для людей, які страждають від алергії.



Захист від алергії / Фото Pinterest

А цей пристрій стане в пригоді у літній сезон. Він вимірює рівень запаху поту.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Це допоможе тримати запах під контролем / Фото Computerhoy

Брелок, який допоможе не червоніти у вбиральні. Одним натисканням на кнопку ви можете увімкнути 27-секундну мелодію шуму води.



Який милий та функціональний брелок / Фото Rhivewebm

Ці окуляри не захищають від сонця, а навпаки – засліплюють яскравим жовтим світлом. Девайс виконує роль будильника. Сонячне світло змушує організм прокидатись, тому окуляри допоможуть налаштувати режим сну.



Окуляри замість будильника / Фото Innojapon

Інноваційний нашийник показує настрій вашого домашнього улюбленця. В залежності від того, як почувається собака – загоряються лампочки різних кольорів на пристрої. Детальну інформацію про стан та самопочуття можна прочитати в спеціальному додатку.



Корисний нашийник для тварин / Фото Newsbreak

До теми Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити

Лежанка для тварин у вигляді коробки з пляшок. Вона була створена для тих, хто не може дозволити собі придбати спеціальну подушку з тканини.



Лежанка для улюбленців з коробки / Фото Pinterest

А цей пристрій одночасно висушить та попрасує ваші речі. Він може робити це як гарячим, так і холодним повітрям.



З таким пристроєм сушити та прасувати одяг дуже легко / Фото Pinterest