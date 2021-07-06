9 дуже дивних японських винаходів, які приносять значну користь
Джерело:24 канал
Японія відома своєю любов'ю до високотехнологічних побутових цікавинок. Хоча серед них часто трапляються геть чудернацькі девайси.
У Країні сонця, що сходить, навіть вийшла книжка, де зібрано саме такі винаходи. Але ми розповімо вам про ті, які все-таки виправдовують своє існування.
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9 цікавих винаходів, які можуть бути корисними
Часом парасольку так не хочеться тримати. Японці придумали чудовий захист від дощу, з яким ваші руки будуть вільними.
Парасолька, яку не потрібно тримати / Фото Pinterest
Для тих, хто любить гучні вечірки, але не хоче тривожити сусідів, є такий чудовий пристрій – тихе караоке.
Таке караоке чудово підійде для дому / Фото Pixelbread
Цей шолом схожий на захист від ковіду, але насправді це маска для людей, які страждають від алергії.
Захист від алергії / Фото Pinterest
А цей пристрій стане в пригоді у літній сезон. Він вимірює рівень запаху поту.
Це допоможе тримати запах під контролем / Фото Computerhoy
Брелок, який допоможе не червоніти у вбиральні. Одним натисканням на кнопку ви можете увімкнути 27-секундну мелодію шуму води.
Який милий та функціональний брелок / Фото Rhivewebm
Ці окуляри не захищають від сонця, а навпаки – засліплюють яскравим жовтим світлом. Девайс виконує роль будильника. Сонячне світло змушує організм прокидатись, тому окуляри допоможуть налаштувати режим сну.
Окуляри замість будильника / Фото Innojapon
Інноваційний нашийник показує настрій вашого домашнього улюбленця. В залежності від того, як почувається собака – загоряються лампочки різних кольорів на пристрої. Детальну інформацію про стан та самопочуття можна прочитати в спеціальному додатку.
Корисний нашийник для тварин / Фото Newsbreak
До теми Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити
Лежанка для тварин у вигляді коробки з пляшок. Вона була створена для тих, хто не може дозволити собі придбати спеціальну подушку з тканини.
Лежанка для улюбленців з коробки / Фото Pinterest
А цей пристрій одночасно висушить та попрасує ваші речі. Він може робити це як гарячим, так і холодним повітрям.
З таким пристроєм сушити та прасувати одяг дуже легко / Фото Pinterest