У Країні сонця, що сходить, навіть вийшла книжка, де зібрано саме такі винаходи. Але ми розповімо вам про ті, які все-таки виправдовують своє існування.

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9 цікавих винаходів, які можуть бути корисними

Часом парасольку так не хочеться тримати. Японці придумали чудовий захист від дощу, з яким ваші руки будуть вільними.



Парасолька, яку не потрібно тримати / Фото Pinterest

Для тих, хто любить гучні вечірки, але не хоче тривожити сусідів, є такий чудовий пристрій – тихе караоке.



Таке караоке чудово підійде для дому / Фото Pixelbread

Цей шолом схожий на захист від ковіду, але насправді це маска для людей, які страждають від алергії.



Захист від алергії / Фото Pinterest

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

А цей пристрій стане в пригоді у літній сезон. Він вимірює рівень запаху поту.



Це допоможе тримати запах під контролем / Фото Computerhoy

Брелок, який допоможе не червоніти у вбиральні. Одним натисканням на кнопку ви можете увімкнути 27-секундну мелодію шуму води.



Який милий та функціональний брелок / Фото Rhivewebm

Ці окуляри не захищають від сонця, а навпаки – засліплюють яскравим жовтим світлом. Девайс виконує роль будильника. Сонячне світло змушує організм прокидатись, тому окуляри допоможуть налаштувати режим сну.



Окуляри замість будильника / Фото Innojapon

Інноваційний нашийник показує настрій вашого домашнього улюбленця. В залежності від того, як почувається собака – загоряються лампочки різних кольорів на пристрої. Детальну інформацію про стан та самопочуття можна прочитати в спеціальному додатку.



Корисний нашийник для тварин / Фото Newsbreak

До теми Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити

Лежанка для тварин у вигляді коробки з пляшок. Вона була створена для тих, хто не може дозволити собі придбати спеціальну подушку з тканини.



Лежанка для улюбленців з коробки / Фото Pinterest

А цей пристрій одночасно висушить та попрасує ваші речі. Він може робити це як гарячим, так і холодним повітрям.



З таким пристроєм сушити та прасувати одяг дуже легко / Фото Pinterest