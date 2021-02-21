Кожне десятиліття, а може, і кожен рік відкриває нових геніїв, які створюють новаторські винаходи в різних галузях. Здається, що в сучасному світі технології досягли своєї межі та навряд чи можна придумати щось принципово нове. Але щоразу кожен новий винахід змушує нас думати зовсім інакше.

Для наочної демонстрації втілення мрій у реальність ми підібрали для вас декілька новинок останніх років, які ще досить недавно вважалися неможливими.

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1. Браслет-контролер

З його допомогою можна управляти комп'ютером, планшетом або смартфоном і навіть проводити операції. Він зчитує імпульси м'язів і дізнається про ваші рухи до того, як ви їх зробите. Також допомагає повністю звільнити руки в той час, як браслет, перебуваючи на передпліччі, відстежує 4 види рухів і обертання у всіх площинах.



Фото instagram gadgiverse

2. Дзеркало, яке управляє вашим режимом фітнесу

Це настінний екран, який дозволяє користувачам транслювати тренування в реальному часі та негайно ж отримувати зворотний зв'язок від тренерів. Даний пристрій дає можливість займатися спортом у себе вдома в будь-який зручний час, не відвідуючи фітнес-зал.



Фото instagram getthemirror

3. Розумний домашній сад

Прилад допомагає задати вбудованій програмі необхідні настройки, які автоматично підбирають кількість води, поживних речовин і світла. Також стимулює ріст рослини в 3 рази швидше.



Фото sproutsio

4. Пристрій, який не дасть вам втратити потрібну річ

Від втрати не застрахований ніхто. Але тепер ключі, гаманець, багаж та інші цінні речі можуть бути під надійною охороною. Даний пристрій не дасть вам залишити або втратити важливу річ, сигналізуючи про це.

Пристрій підключається до смартфона або планшета через Bluetooth, спеціальний додаток моніторить і відображає статус закріплених за ним речей.



Фото instagram tile

5. Робот-художник

Це робот для оформлення інтер'єрів, він розмальовує вертикальні стіни в напівавтономному режимі. Працює робот по команді зі смартфона, через спеціальний додаток, який і задає його траєкторію нанесення фарби на стіну. Користувачеві потрібно лише вказати, що саме малювати, і задати масштаб "полотна".



Фото instagram scribit

6. Маска-фільтр

Дана маска фільтрує частки, що загрожують здоров'ю в повсякденному житті: від дрібних частинок до бактерій. Винахід не накопичує вологу під час видиху. Знадобиться для людей, які проживають у великих містах.



Фото breaze

7. Гнучкий телевізор

Телевізор важить близько 2 кг і кріпиться до стіни за допомогою магнітної підкладки. Цей тип екрану передає кольори більш контрастно, а також набагато енергоефективніше, ніж рідкокристалічні аналоги.



Фото instagram avatmos

8. Розумний дверний замок

Розумний замок, який дозволяє управляти вхідними дверима за допомогою мобільного додатку через Bluetooth. Додаток дозволяє простежити за процесом блокування та упевнитися в тому, що двері замкнені. За допомогою програми також можна відкривати доступ рідним і друзям, причому робити це дистанційно.



Фото instagram augusthomeins