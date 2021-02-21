Каждое десятилетие, а может, и каждый год открывает новых гениев, которые создают новаторские изобретения в различных областях. Кажется, что в современном мире технологии достигли своего предела и вряд ли можно придумать что-то принципиально новое. Но каждый раз каждое новое изобретение заставляет нас думать совсем иначе.

Для наглядной демонстрации воплощения мечты в реальность мы подобрали для вас несколько новинок последних лет, которые еще совсем недавно считались невозможными.

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1. Браслет-контроллер

С его помощью можно управлять компьютером, планшетом или смартфоном и даже проводить операции. Он считывает импульсы мышц и узнает о ваших движения до того, как вы их сделаете. Также помогает полностью освободить руки в то время, когда браслет, находясь на предплечье, отслеживает 4 вида движений и вращения во всех плоскостях.



Фото instagram gadgiverse

2. Зеркало, которое управляет вашим режимом фитнеса

Это настенный экран, который позволяет пользователям транслировать тренировки в реальном времени и немедленно получать обратную связь от тренеров. Данное устройство дает возможность заниматься спортом у себя дома в любое удобное время, не посещая фитнес-зал.



Фото instagram getthemirror

3. Умный домашний сад

Прибор помогает задать встроенной программе необходимые настройки, которые автоматически подбирают количество воды, питательных веществ и света. Также стимулирует рост растения в 3 раза быстрее.



Фото sproutsio

4. Устройство, которое не даст вам потерять нужную вещь

От потери не застрахован никто. Но теперь ключи, кошелек, багаж и другие ценные вещи могут быть под надежной охраной. Данное устройство не даст вам оставить или потерять важную вещь, сигнализируя об этом.

Устройство подключается к смартфону или планшету через Bluetooth, специальное приложение мониторит и отражает статус закрепленных за ним вещей.



Фото instagram tile

5. Робот-художник

Это робот для оформления интерьеров, он разрисовывает вертикальные стены в полуавтономном режиме. Работает робот по команде со смартфона, через специальное приложение, которое и задает его траекторию нанесения краски на стену. Пользователю нужно лишь указать, что именно рисовать, и задать масштаб "полотна".



Фото instagram scribit

6. Маска-фильтр

Данная маска фильтрует частицы, которые угрожают здоровью в повседневной жизни: от мелких частиц до бактерий. Изобретение не накапливает влагу во время выдоха. Пригодится для людей, проживающих в крупных городах.



Фото breaze

7. Гибкий телевизор

Телевизор весит около 2 кг и крепится к стене с помощью магнитной подложки. Этот тип экрана передает цвета более контрастно, а также намного энергоэффективнее, чем жидкокристаллические аналоги.



Фото instagram avatmos

8. Умный дверной замок

Умный замок, который позволяет управлять входной дверью с помощью мобильного приложения через Bluetooth. Приложение позволяет проследить за процессом блокировки и удостовериться в том, запертую дверь. С помощью программы можно открывать доступ родным и друзьям, причем делать это дистанционно.



Фото instagram augusthomeins