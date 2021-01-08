Если вы делаете необдуманные поступки и не учитывает мнение окружающих, будьте готовы к последствиям. Всегда найдутся те, кто захочет отомстить за причиненную обиду и доставленные неудобства.

Идеи 24 подготовили подборку примеров вполне заслуженного наказания. Читайте также: 10 забавных случаев, когда мастера допустили непонятные ошибки: смешная подборка 1. Все по справедливости. Автомобиль занял паркоместо для людей с инвалидностью и пешеходный переход. Из-за этого кто-то даже не пожалел банку варенья.

Фото reddit 2. Если с поляны украли декоративных оленей, то ничего не остается, кроме как заменить украшения снимками похитителей.

Фото reddit 3. Ночью кто-то украл с крыльца тыкву, но на этот раз не получится.

Фото reddit 4. Вот экспериментатор. Мужчина был настолько зол утром, что решил заправить только свою половину кровати.

Фото reddit 5. Соседские собаки любят лаять по ночам, поэтому я купил своему сыну барабанную установку. Начнем упражняться с самого утра.

Фото reddit 6. Парень с работы ест чужую еду. Завтра его ждет сюрприз.

Фото reddit 7. Замкнул кота в ванной, пока готовил еду. Его месть не заставила себя долго ждать.

Фото reddit 8. Учи правила, если оставляешь машину в неположенном месте.

Фото reddit