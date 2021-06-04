Тому ми дамо вам декілька порад, як же ж адаптуватися до сільських умов та не втекти до міста ще наступного дня. І впевнені, при їх використанні ви не захочете покидати райське містечко.

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Знайомство із сусідами

У селі доведеться познайомитися з усіма. Адже, якщо зламався кран або щось трапилося з проводкою, – все доводиться ремонтувати своїми руками. Або руками сусіда.



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Заробіток

У селі є можливість заробити на якомусь сільському промислі, не нехтуйте цією можливістю. У селі можна в'язати віники, вирощувати екологічно чисті овочі, тримати пасіку. Варіантів сільського заробітку – сила-силенна.



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Без пестицидів

Якщо ви вже в селі, то гріх не вирощувати на своїй ділянці харчові продукти. Але головне, запам'ятайте – ніяких синтетичних добрив і пестицидів. Удобрювати можна органічними залишками, а боротися зі шкідниками – біологічними методами.



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Маленьке господарство

Ідея завести "курочку", щоб їсти свіжі яйця, або "корівку", щоб пити свіже молоко, повинна базуватися на знанні про те, що 10 курок з'їдають кілограм зерна в день, а для прохарчування корови потрібно не менше 2 – 3 тонн сіна в рік.



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Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Не давати грошей в борг

Просити в борг у селі – популярна практика. А віддавати – не дуже. Можуть повернути через місяць, можуть через рік, а можуть і взагалі не повернути.



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Не говорити відверто

Сільські плітки – окремий жанр. Те, що ви відверто обговорили з сусідом, обговорюватимуть у всіх дворах.



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Навчитися планувати

У селі для всього потрібен план. Зокрема, для покупок. Доведеться навчитися складати списки продуктів, господарських дрібниць та інших речей з супермаркету, в який кожен день не наїздишся.



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