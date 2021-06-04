Поэтому мы дадим вам несколько советов, как же адаптироваться к сельским условиям и не убежать в город еще на следующий день. Мы уверены, при использовании вы не захотите покидать райское местечко.

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Знакомство с соседями

В селе придется познакомиться со всеми. Ведь, если сломался кран или что-то случилось с проводкой – все приходится ремонтировать своими руками. Или руками соседа.



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Заработок

В селе есть возможность заработать на каком-то сельском промысле, не пренебрегайте этой возможностью. В селе можно вязать веники, выращивать экологически чистые овощи, держать пасеку. Вариантов сельского заработка – уйма.



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Без пестицидов

Если вы уже в селе, то грех не выращивать на своем участке пищевые продукты. Но главное, запомните – никаких синтетических удобрений и пестицидов. Удобрять можно органическими остатками, а бороться с вредителями – биологическими методами.



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Маленький хозяйство

Идея завести "курочку", чтобы есть свежие яйца, или "коровку", чтобы пить свежее молоко, должна базироваться на знании о том, что 10 куриц съедают килограмм зерна в день, а для прокорма коровы нужно не менее 2 – 3 тонн сена в год.



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Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Не давать денег в долг

Просить в долг в деревне – популярная практика. А отдавать – не очень. Могут вернуть через месяц, могут через год, а могут и вообще не вернуть.



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Не говорить откровенно

Сельские сплетни – отдельный жанр. То, что вы обсудили откровенно с соседом, будут обсуждать во всех дворах.



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Научиться планировать

В селе для всего нужен план. В частности, для покупок. Придется научиться составлять списки продуктов, хозяйственных мелочей и других вещей из супермаркета, в который каждый день не наездишься.



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