8 непонятных товаров с AliExpress, которые все равно кому-то понадобятся
Очень часто на сайтах объявлений можно найти удивительные товары. Оригинальная одежда, необычные аксессуары для смартфона и странная кухонная утварь – далеко не полный перечень товаров, которые кажутся на первый взгляд, никому не нужными. Но все же, находятся покупатели, которые пользуются ими.
Идеи 24 подготовили подборку удивительных вещей.
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На первый взгляд, они кажутся забавными, но все же, их можно использовать в жизни.
1. Шапка в виде курицы
Судя по фотографии товара, эта удивительная шапка делает людей счастливыми.
Фото aliexpress
2. Меховой купальник
Купальник из искусственного меха – более противоречивого сочетания сложно придумать. Купаться в таком неудобно, загорать летом – жарко, а носить зимой – холодно. Просто щеголять и красоваться в нем, конечно, можно, но чаще всего негде.
Фото aliexpress
3. Серьги с морскими свинками
Волшебные и милые, они завоевывают сердца. Неудивительно, что украшение кажется таким милым: морская свинка с красными глазами не может выглядеть иначе.
Фото aliexpress
4. Парик для питомца
Вам кажется, что у вашей собачки не такая густая шевелюра, как хотелось бы, а коту вообще давно пора сменить прическу? Парик справится с этими задачами.
Фото aliexpress
5. Костюм
Узкий костюм с принтом питона универсальным точно не назовешь: ни на работу, ни в магазин его наденешь.
Фото aliexpress
6. Туфли в виде копыт
Устойчивый большой каблук, ремешки на щиколотке, натуральная кожа. Если бы не "но" в виде носков-копыт.
Фото aliexpress
7. Портативная сауна
В период коронавируса лишний раз из дома не выйдешь: приходится отказываться от походов в бар, кинотеатры и другие места с массовым скоплением людей. Но любителям попариться жертвовать любимым видом отдыха теперь не нужно.
Фото aliexpress
8. Перчатки-копыта
Латексные перчатки в виде копыт придадут изюминку любому образу.
Фото aliexpress
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