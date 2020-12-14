Очень часто на сайтах объявлений можно найти удивительные товары. Оригинальная одежда, необычные аксессуары для смартфона и странная кухонная утварь – далеко не полный перечень товаров, которые кажутся на первый взгляд, никому не нужными. Но все же, находятся покупатели, которые пользуются ими.

Идеи 24 подготовили подборку удивительных вещей.

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На первый взгляд, они кажутся забавными, но все же, их можно использовать в жизни.

1. Шапка в виде курицы

Судя по фотографии товара, эта удивительная шапка делает людей счастливыми.



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2. Меховой купальник

Купальник из искусственного меха – более противоречивого сочетания сложно придумать. Купаться в таком неудобно, загорать летом – жарко, а носить зимой – холодно. Просто щеголять и красоваться в нем, конечно, можно, но чаще всего негде.



Фото aliexpress

3. Серьги с морскими свинками

Волшебные и милые, они завоевывают сердца. Неудивительно, что украшение кажется таким милым: морская свинка с красными глазами не может выглядеть иначе.



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4. Парик для питомца

Вам кажется, что у вашей собачки не такая густая шевелюра, как хотелось бы, а коту вообще давно пора сменить прическу? Парик справится с этими задачами.



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5. Костюм

Узкий костюм с принтом питона универсальным точно не назовешь: ни на работу, ни в магазин его наденешь.



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6. Туфли в виде копыт

Устойчивый большой каблук, ремешки на щиколотке, натуральная кожа. Если бы не "но" в виде носков-копыт.



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7. Портативная сауна

В период коронавируса лишний раз из дома не выйдешь: приходится отказываться от походов в бар, кинотеатры и другие места с массовым скоплением людей. Но любителям попариться жертвовать любимым видом отдыха теперь не нужно.



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8. Перчатки-копыта

Латексные перчатки в виде копыт придадут изюминку любому образу.



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