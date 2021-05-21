8 лайфхаків, які врятують вас від незручних курйозів

Ніколи не знаєш, що станеться наступної миті: чи то ручка потече в кишені сорочки перед важливою зустріччю, чи то обід опиниться на колінах... Але маємо для вас гарну новину! Є кілька лайфхаків, які допоможуть вам зберегти спокій та гідність навіть у найнеприємнішій ситуації.

Ми зібрали для вас хитрощі, завдяки яким ви завжди будете на коні.

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Заїло блискавку

Якщо блискавку на одязі раптом заїло, можна використати звичайний олівець. Потріть обидві сторони блискавки грифелем й акуратно застебніть її. Мило теж добре впорається з цим завданням.



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Помада на одязі

Помада на одязі попереджає, що багато часу доведеться витратити на те, щоб вивести пляму. Перш ніж відправити річ на прання, пройдіться по плямі тампоном, змоченим в спирті. Або добре змочіть його лаком для волосся і промокніть серветками.



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Брудне волосся

Коли немає часу вимити голову, на допомогу приходять звичайні паперові серветки. Промокніть ними жир біля коренів, а потім розпушіть зачіску. Так волосся виглядатиме свіжим.



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Несвіже дихання

Якщо вам треба швидко освіжити подих, а зубної щітки під рукою немає, можна пожувати кавові зерна. Вони усунуть неприємний запах і завдяки своїй твердій текстурі очистять язик від нальоту, в якому міститься безліч бактерій.



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Запах з взуття

Прибрати запах, що виходить від взуття, можна протиранням цього взуття перекисом водню (зсередини). А на ніч засипте його содою. Сильний запах також усувається шляхом заморожування взуття – герметично упакуйте в пакет і покладіть в морозильну камеру.



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Жуйка на одязі

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Якщо до одягу прилипла жуйка, просто скористайтеся скотчем. Прикладіть його клейкою стороною до жуйки та потягніть вгору. Якщо відразу відірвати жуйку не вийде, можна повторити дію кілька разів.



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Не знімається обручка

Якщо ви не можете зняти обручку з пальця, просто підніміть руку вгору і потримайте її так декілька хвилин. Кров відплине від кисті до плеча, і ви зможете зняти обручку.



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Чорнильні плями

Чорнило з ручки потекло на одяг? Допоможе звичайний антибактеріальний гель для рук. Покладіть під пляму паперовий або тканинний рушник, щоб ввібрати чорнило, видавіть на пляму трохи антисептика і промокніть згори ватним диском, а потім виперіть цю ділянку одягу.



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