Мы собрали для вас хитрости, благодаря которым вы всегда будете на коне.

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Заело молнию

Если молнию на одежде вдруг заело, можно использовать обычный карандаш. Потрите обе стороны молнии грифелем и аккуратно застегните ее. Мыло тоже хорошо справляется с этой задачей.



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Помада на одежде

Помада на одежде предупреждает, что много времени придется потратить на то, чтобы вывести пятно. Прежде чем отправить вещь в стирку, пройдитесь по пятну тампоном, смоченным в спирте. Или хорошо смочите его лаком для волос и промокните салфетками.



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Грязные волосы

Когда нет времени вымыть голову, на помощь приходят обычные бумажные салфетки. Промокните ими жир у корней, а затем разрыхлите прическу. Так волосы будут выглядеть свежим.



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Несвежее дыхание

Если вам нужно быстро освежить дыхание, а зубной щетки под рукой нет, можно пожевать кофейные зерна. Они устранят неприятный запах и благодаря своей твердой текстуре очистят язык от налета, в котором содержится множество бактерий.



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Запах из обуви

Убрать запах, который исходит от обуви, можно протиранием этой обуви перекисью водорода (изнутри). А на ночь засыпьте его содой. Сильный запах также устраняется путем замораживания обуви – герметично упакуйте в пакет и отправьте в морозильную камеру.



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Жвачка на одежде

Если к одежде прилипла жвачка, просто воспользуйтесь скотчем. Приложите его клейкой стороной к жвачке и потяните вверх. Если сразу оторвать жвачку не получится, можно повторить действие несколько раз.



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Не снимается кольцо

Если вы не можете снять кольцо с пальца, просто поднимите руку вверх и удерживайте ее так несколько минут. Кровь отхлынет от кисти к плечу, и вы сможете снять кольцо.



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Чернильные пятна

Чернила из ручки потекли на одежду? Поможет обычный антибактериальный гель для рук. Положите под пятно бумажное или тканевое полотенце, чтобы впитать чернила. Выдавите на пятно немного антисептика и промокните сверху ватным диском, а затем постирайте этот участок одежды.



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