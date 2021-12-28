Ці 8 хитрощів допоможуть краще працювати та вчитися в домашніх умовах. Ба більше, вони змінять вашу думку про дистанційну працю на краще.

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Складіть графік і дотримуйтесь його

Перший крок до керування часом — це розуміння, скільки вам його потрібно. Працюйте вдома стільки, скільки це робите на роботі. Будьте до того ж реалістичні й не перевантажуйте себе. Нездійсненна ціль може спричинити невдачі.

Американська студентка радить також виділити час для перевірки і соцмереж. Під час основної роботи їх не відвідувати.

Записуйте вручну

Дослідження показали, що запис інформації збільшує шанси її зберегти. Тобто рукописні нотатки є більш ефективними.

Введення тексту — це дуже лінійний процес, у той час, як за допомогою ручки та паперу людина реалізовує свої думки під час руху, що сприяє кращому навчанню чи праці.

Уникайте відволікань

Постійне зосередження й концентрація робить навчання набагато ефективнішим. На жаль, ви не можете контролювати навколишній світ, але є способи дещо змінити. Наприклад, можна вимкнути сповіщення пошти чи соцмереж.

Якщо вам не потрібно бути на зв'язку з дітьми чи партнерами, то перейдіть у режим польоту. Покладіть свій телефон у шухляду чи іншу кімнату (поза полем зору, поза свідомістю), щоб зануритися в роботу.

Підлаштовуйтесь під розклад дітей

Для батьків, у яких є родина та діти, це часто може здатися єдиним способом знайти спокій для роботи. Працювати з розкладом дітей означає сідати за роботу після того, як вони лягають спати (або перед тим, як прокинуться) чи є в школі.

Створіть атмосферу для праці

Створіть простір, сприятливий для роботи. Деякі люди потребують тиші, інші люблять спокійну музику. Намагайтеся мати під рукою все, що вам потрібно.

Будьте реалістами

Іноді ваш мозок не буде працювати протягом відведеного для нього часу. Іноді дитина повертається зі школи хворою, коли ви справді могли б повчитися. Зрештою, змушувати себе, коли у вас розумовий блок або якщо ви непродуктивно працюєте, не є ефективним використанням часу.

Інколи один день ефективного навчання є кращим, ніж кілька днів вимушеної праці.

Правильно ставтесь до роботи

Не дозволяйте навчанню набридати вам. Пам'ятайте про кінцеву мету і розглядайте її як процес відкриття чогось нового і того, що ви давно хотіли досягти.

Американець Ден каже: "Я записав п'ять цілей, яких хочу досягти в результаті завершення мого Dip. Цифровий маркетинг".

Залучайтесь підтримкою

Банально, але ви не один у цьому житті. Покладайтеся на сім'ю, друзів та колег, які можуть полегшити вам справу. Наприклад, беручи з собою дітей, вигулюючи собаку або просто допомагаючи в роботі, коли це потрібно.

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