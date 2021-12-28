Эти 8 уловок помогут лучше работать и учиться в домашних условиях. Более того, они изменят ваше мнение о дистанционном труде к лучшему.

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Составьте график и придерживайтесь его

Первый шаг к управлению временем – это понимание, сколько вам его нужно. Работайте дома столько, сколько это делаете на работе. Будьте к тому же реалистичны и не перегружайте себя. Невыполнимая цель может привести к неудаче.

Американская студентка советует также выделить время для проверки и соцсетей. При основной работе их не посещать.

Записывайте вручную

Исследования показали, что запись информации увеличивает шансы ее сберечь. То есть рукописные заметки более эффективны.

Ввод текста – это очень линейный процесс, в то время как с помощью ручки и бумаги человек реализует свои мысли во время движения, что способствует лучшему обучению или труду.

Избегайте отвлечений

Постоянная концентрация делает обучение гораздо эффективным. К сожалению, вы не можете контролировать окружающий мир, но есть способы несколько изменить его. Например, можно отключить оповещение почты или соцсетей.

Если вам не нужно быть в связи с детьми или партнерами, перейдите в режим полета. Положите свой телефон в ящик или другую комнату (вне поля зрения, вне сознания), чтобы погрузиться в работу.

Подстраивайтесь под расписание детей

Для родителей, у которых есть семья и дети, это часто может показаться единственным способом обрести покой для работы. Работать с расписанием детей означает садиться за работу после того, как они ложатся спать (или перед тем, как проснутся) или учатся в школе.

Создайте атмосферу для труда

Создайте пространство, благоприятное для работы. Некоторые люди нуждаются в тишине, другие любят спокойную музыку. Старайтесь иметь под рукой все, что вам нужно.

Будьте реалистами

Иногда ваш мозг не будет работать в течение отведенного ему времени. Иногда ребенок возвращается из школы больным, когда вы действительно могли бы поучиться. В конце концов, заставлять себя, когда у вас умственный блок не является эффективным использованием времени.

Иногда один день эффективного обучения лучше, чем несколько дней вынужденного труда.

Правильно относитесь к работе

Не позволяйте обучению надоедать вам. Помните о конечной цели и рассматривайте ее как процесс открытия чего-то нового и того, чего вы давно хотели добиться.

Американец Дэн говорит: "Я записал пять целей, которых хочу достичь в результате завершения моего Dip. Цифровой маркетинг".

Привлекайтесь поддержкой

Банально, но вы не один в этой жизни. Полагайтесь на семью, друзей и коллег, которые могут облегчить дело. К примеру, забирая с собой детей, выгуливая собаку или просто помогая в работе, когда это нужно.