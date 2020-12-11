Сейчас для того, чтобы получилось крутое фото, не нужна профессиональная камера. Ведь технологии позволяют делать незабываемые снимки на обычный смартфон.

Идеи 24 подготовили подборку крутых идей для фото на смартфон.

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Фото в огнях ночного города

Мерцающий город позади вас придаст фоткам живописности. Сложится впечатление, будто мир остановился вокруг вас.



Фото pinterest

Флэтли с детализацией

Если сомневаетесь, какое фото сегодня разместить, – выкладывайте фото пищи. Сейчас это стало популярно. Флэтли помогает выразить весь свой творческий потенциал: можно положить рядом цветы, листья, очки для чтения, книгу и все что угодно для создания композиции.



Фото pinterest

Фото с эффектом боке

Снимки получаются эффектные и интересные. Сделайте кадр, а потом все отфотошопте, кроме человека. Или же воспользуйтесь специальным режимом на смартфоне. Такое размытие выглядит естественным и никого не оставит равнодушным.



Фото pixabay

Снимок на черно-белом фоне

Фотографии, наложенные на созданный фон, выходят нереалистичными. Но с помощью специальной функции на телефоне камера сама сделает человека более ярким и обесцветит другое. Тогда фото на черно-белом фоне выйдет естественным.



Фото pinterest

Ночное фото со спины

Сейчас время делать фотки огней ночного города. Нужно только, чтобы в смартфоне был специальный ночной режим, который позволяет сохранять качество в темноте. Сравните фото при съемке в обычном режиме.



Фото pixabay

Поймай момент

Ждать, пока что-то произойдет, необязательно, можно своими руками создать нужное действие. Ведь фото выглядят интереснее, если на них есть экшен. Например, можно подбросить что-то в воздух и поймать как снег. Изображение выйдут веселыми и живыми.



Фото pixabay

Селфи в движении

Картинка получится крутой, и вы останетесь довольны результатом. Главное – сделать несколько снимков.



Фото pixabay

Съемка 4К

Если вам надоело снимать себя, можно делать фото с помощью режима высококачественной съемки с разрешением 4K всего, что вас окружает, ведь будут заметны малейшие детали, которые просто так не увидишь.



Фото pinterest