Архітектурні експерименти трансформують не лише міста, а й саме поняття архітектури. Що вже казати про ХХІ століття: комп’ютерна інженерія та сучасні будівельні матеріали дають змогу втілювати найшаленіші задуми.

Тому ми зібрали приклади сучасної архітектури, які вражають інноваційними задумами. Якщо ви побачите їх хоч раз, то вже не викинете з голови.

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Будинок з акулою, Оксфорд, Велика Британія

У 1986 році житель Оксфорда Білл Хайне встановив на даху будинку 7-метрову скульптуру акули зі скловолокна.



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Музей "Хочете вірте, хочете ні", Атлантік-Сіті, США

Музей в Атлантік-Сіті не тільки під зав'язку заповнений незвичайними експонатами, а й сам виглядає парадоксально. Але, попри враження, що будівля ось-ось завалиться, відвідувачам нічого не загрожує.



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Сауна в формі яйця, Кіруна, Швеція

Незвичайна сауна в формі 5-метрового золотого яйця побудована з дерева і сталевих панелей та вміщує 8 осіб. Усередині розташована дров'яна піч.



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Готель Frying Pan Tower, Північна Кароліна, США

У 2010 році інженер-програміст Річард Нілтель купив на аукціоні колишню станцію берегової охорони за 50 кілометрів від узбережжя Північної Кароліни. За декілька років він перетворив її на готель Frying Pan Tower, який тепер називають найнебезпечнішим готелем у світі через постійні шторми та через акул, що проживають неподалік.



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Готель у вигляді пташиного гнізда, плато Лайкіпія, Кенія

З готелю відкриваються надзвичайні краєвиди на всі боки: тут можна побачити диких мешканців – від зебри до лева, але при цьому "гніздо" обладнане всіма принадами цивілізації: зручними ліжками, туалетом і душем з гарячою водою.



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Хмарочос з водоспадом, Гуйян, Китай

Незвичайним виглядом води, що ллється зі 108-метрової висоти, можна помилуватися лише в особливих випадках, адже 1 година роботи споруди коштує 100 доларів.



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Підводний ресторан в Норвегії

Найбільший у світі підводний ресторан називається Under. Бетонний паралелепіпед наполовину занурений у воду і закінчується панорамним вікном на 5-метровій глибині. Попри те, що чек тут в середньому становить 430 доларів, столика доведеться чекати пів року.



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