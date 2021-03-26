7 потрясающих зданий, которые стоит увидеть собственными глазами
Архитектурные эксперименты всегда трансформировали не только города, но и само понятие архитектуры. Что уж говорить о XXI века: компьютерная инженерия и современные строительные материалы позволяют воплощать самые дерзкие замыслы.
Источник:24 канал
Поэтому мы собрали примеры современной архитектуры, которые поражают инновационными замыслами. Если вы увидите их хоть раз, уже не выбросите из головы.
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Дом с акулой, Оксфорд, Великобритания
В 1986 году, житель Оксфорда Билл Хайне установил на крыше дома 7-метровую скульптуру акулы из стекловолокна.
Фото felisata
Музей "Хотите верьте, хотите нет", Атлантик-Сити, США
Музей в Атлантик-Сити не только под завязку заполнен необычными экспонатами, но и сам выглядит парадоксально. Но, несмотря на впечатление, что здание вот-вот рухнет, посетителям ничего не угрожает.
Фото restbi
Сауна в форме яйца, Кируна, Швеция
Необычная сауна в форме 5-метрового золотого яйца построена из дерева и стальных панелей и вмещает 8 человек. Внутри расположена дровяная печь.
Фото coolmaterial
Отель Frying Pan Tower, Северная Каролина, США
В 2010 году инженер-программист Ричард Нилтель купил на аукционе бывшую станцию береговой охраны в 50 километрах от побережья Северной Каролины. За несколько лет он превратил ее в отель Frying Pan Tower, который теперь называют самым опасным отелем в мире из-за постоянных штормов и из-за акул, проживающих неподалеку.
Фото provodnik
Отель в виде птичьего гнезда, плато Лайкипия, Кения
Из отеля открываются удивительные виды на все стороны: здесь можно увидеть диких обитателей – от зебры до льва, но при этом "гнездо" оборудовано всеми прелестями цивилизации: удобными кроватями, туалетом и душем с горячей водой.
Фото travelplus
Небоскреб с водопадом, Гуйян, Китай
Необычным видом воды, льющейся со 108-метровой высоты, можно полюбоваться только в особых случаях, ведь 1 час работы сооружения стоит 100 долларов.
Фото dezeen
Подводный ресторан в Норвегии
Крупнейший в мире подводный ресторан называется Under. Бетонный параллелепипед наполовину погружен в воду и заканчивается панорамным окном на 5-метровой глубине. Несмотря на то, что чек здесь в среднем составляет 430 долларов, столик придется ждать полгода.
Фото norvey
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