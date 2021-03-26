Архитектурные эксперименты всегда трансформировали не только города, но и само понятие архитектуры. Что уж говорить о XXI века: компьютерная инженерия и современные строительные материалы позволяют воплощать самые дерзкие замыслы.

Поэтому мы собрали примеры современной архитектуры, которые поражают инновационными замыслами. Если вы увидите их хоть раз, уже не выбросите из головы.

Читайте также: Самые необычные проекты современных мостов, которые поражают своей неординарностью

Дом с акулой, Оксфорд, Великобритания

В 1986 году, житель Оксфорда Билл Хайне установил на крыше дома 7-метровую скульптуру акулы из стекловолокна.



Фото felisata

Музей "Хотите верьте, хотите нет", Атлантик-Сити, США

Музей в Атлантик-Сити не только под завязку заполнен необычными экспонатами, но и сам выглядит парадоксально. Но, несмотря на впечатление, что здание вот-вот рухнет, посетителям ничего не угрожает.



Фото restbi

Сауна в форме яйца, Кируна, Швеция

Необычная сауна в форме 5-метрового золотого яйца построена из дерева и стальных панелей и вмещает 8 человек. Внутри расположена дровяная печь.



Фото coolmaterial

Отель Frying Pan Tower, Северная Каролина, США

В 2010 году инженер-программист Ричард Нилтель купил на аукционе бывшую станцию ​​береговой охраны в 50 километрах от побережья Северной Каролины. За несколько лет он превратил ее в отель Frying Pan Tower, который теперь называют самым опасным отелем в мире из-за постоянных штормов и из-за акул, проживающих неподалеку.



Фото provodnik

Отель в виде птичьего гнезда, плато Лайкипия, Кения

Из отеля открываются удивительные виды на все стороны: здесь можно увидеть диких обитателей – от зебры до льва, но при этом "гнездо" оборудовано всеми прелестями цивилизации: удобными кроватями, туалетом и душем с горячей водой.



Фото travelplus

Небоскреб с водопадом, Гуйян, Китай

Необычным видом воды, льющейся со 108-метровой высоты, можно полюбоваться только в особых случаях, ведь 1 час работы сооружения стоит 100 долларов.



Фото dezeen

Подводный ресторан в Норвегии

Крупнейший в мире подводный ресторан называется Under. Бетонный параллелепипед наполовину погружен в воду и заканчивается панорамным окном на 5-метровой глубине. Несмотря на то, что чек здесь в среднем составляет 430 долларов, столик придется ждать полгода.



Фото norvey