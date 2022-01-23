7 відео з палаючим каміном: ця добірка зробить сімейний вечір затишнішим

Мабуть, усі погодяться, що завдяки каміну можна створити затишну атмосферу у будинку. Але що робити, якщо вдома немає спеціального місця, де можна розвести вогонь?

Налийте бокал улюбленого вина або келих глінтвейну, вимкніть світло та увімкніть будь-яке відео з нашої добірки! Ми підібрали для вас кілька роликів, які додадуть затишку, а ви зможете трохи порелаксувати під заспокійливе потріскування дров та перенестись думками десь у заміський будинок серед казкової природи.

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До речі, більшість відео тривають по кілька годин, а деякі з них – цілих 10 та 12! Це дозволить вам не відволікатися на повторний запуск.

7 відео з палаючим каміном

Камін з живим полум'ям, у якому потріскують дрова

Камін із дровами

Камін з різдвяними декораціями

Звуки потріскування дерева у каміні

Живий вогонь у каміні під спокійну музику

Палаючий камін + атмосферні різдвяні пісні

12-годинне відео з палаючим каміном