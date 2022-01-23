Налейте бокал любимого вина или глинтвейна, выключите свет и включите любое видео из нашей подборки! Мы собрали для вас несколько роликов, которые придадут уюта, а вы сможете немного порелаксировать под успокаивающее потрескивание дров и перенестись мыслями куда-нибудь в загородный дом среди сказочной природы.

И еще Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Кстати, большинство видео длится по несколько часов, а некоторые из них – целых 10 и 12! Это позволит вам не отвлекаться на повторный запуск.

7 видео с горящим камином

Камин с живым пламенем, в котором потрескивают дрова

Камин с дровами

Камин с рождественскими декорациями

Звуки потрескивания дерева в камине

Живой огонь в камине под спокойную музыку

Горящий камин + атмосферные рождественские песни