7 цікавих фактів про м'язи, які вас здивують

Часом важко й усвідомити, яку важливу роль у життєдіяльності кожного з нас грають м'язи, адже будь-який свідомий чи несвідомий рух змушує їх скорочуватися або ж розслаблятися. Підготували кілька фактів про ці частини нашого організму, а ви тим часом перевірте, чи усі вам були відомі.

Рутинні справи, як от похід у магазин чи на прогулянку, готування їжі чи перегляд улюбленого серіалу, залучають у роботу стільки м'язів, що ви й не здогадувалися. Тож сьогодні розповімо кілька цікавих фактів про ті частини тіла, які працюють без зупину.

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7 приголомшливих фактів про м'язи

Щелепний м'яз – найсильніший. Сила його стиснення може досягати 390 кілограмів. Зрозуміло, зубна емаль не здатна витримати таке навантаження. Тому середня сила стиснення не перевищує 15 – 20 кілограмів. Близько 50% усієї м'язової маси зосереджено в ногах. Щоб зробити один крок, у роботу включається близько 200 м'язів. Ця кількість може трохи варіюватися у залежності від анатомічних особливостей. Трицепс – один з тих м'язів, які найшвидше відновлюються. А ось м'язи спини приходять в норму найдовше. Особливо довгі, уздовж хребта. Майже 50% енергії тіло витрачає на скорочення м'язів. Навіть якщо ви не займаєтеся спортом, організм витрачає калорії на виконання фізіологічних функцій. Щоб усміхнутися, людині потрібно напружити близько 17 м'язів. А щоб насупитися – у три рази більше. Завдяки рецепторам у м'язах, суглобах і сухожиллях, формується правильна постава. Рецептори передають інформацію про своє положення у мозок, мозок запам'ятовує цю інформацію і звикає до неї.

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Людські м'язи працюють без зупину / Фото unsplash

Текст публікації Smidyuk Academy:

П'ять фактів про м'язи, які ви не знали

Щелепний м'яз – найсильніший. Сила його стиснення може досягати 390 кг. Звичайно, зубна емаль не здатна витримати таке навантаження. Тому середня сила стиснення буває не більше 15-20 кг.

Щоб зробити 1 крок, в роботу включається близько 200 м'язів. Цифра може трохи варіюватися в залежності від анатомічних особливостей.

Майже 50% енергії тіло витрачає на скорочення м'язів.

Навіть якщо ви не займаєтеся спортом, організм витрачає калорії на виконання фізіологічних функцій.

Завдяки рецепторам в м'язах, суглобах і сухожиллях, формується правильна постава.

Рецептори передають інформацію про свій стан у мозок, мозок запам'ятовує цю інформацію і звикає до неї.