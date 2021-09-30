Рутинные дела, такие как поход в магазин или на прогулку, приготовления пищи или просмотр любимого сериала, задействуют столько мышц, что вы и не догадывались. Поэтому сегодня расскажем несколько интересных фактов о тех частях тела, которые работают без остановки.

И еще Что происходит с организмом, если есть из пластиковых контейнеров

7 потрясающих фактов о мышцах

Челюстная мышца – сама сильная. Сила ее сжатия может достигать 390 килограммов. Понятно, зубная эмаль не способна выдержать такую ​​нагрузку. Поэтому средняя сила сжатия не превышает 15 – 20 килограммов. Около 50% всей мышечной массы сосредоточено в ногах. Чтобы сделать один шаг, в работу включается около 200 мышц. Это количество может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей. Трицепс – одна из тех мышц, которая быстро восстанавливаются. А вот мышцы спины приходят в норму дольше. Особенно длинные, вдоль позвоночника. Почти 50% энергии тело тратит на сокращение мышц. Даже если вы не занимаетесь спортом, организм тратит калории на выполнение физиологических функций. Чтобы улыбнуться, человеку нужно напрячь около 17 мышц. А чтобы нахмуриться – в три раза больше. Благодаря рецепторам в мышцах, суставах и сухожилиях, формируется правильная осанка. Рецепторы передают информацию о своем положении в мозг, мозг запоминает эту информацию и привыкает к ней.

Читайте также Выглядят, как кубики пресса: пекарня в Тайване креативно упаковывает низкоуглеводные булочки



Человеческие мышцы работают без остановки / Фото unsplash

Текст публикации Smidyuk Academy:

Пять фактов о мышцах, которые вы не знали