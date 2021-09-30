Рутинные дела, такие как поход в магазин или на прогулку, приготовления пищи или просмотр любимого сериала, задействуют столько мышц, что вы и не догадывались. Поэтому сегодня расскажем несколько интересных фактов о тех частях тела, которые работают без остановки.
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7 потрясающих фактов о мышцах
- Челюстная мышца – сама сильная. Сила ее сжатия может достигать 390 килограммов. Понятно, зубная эмаль не способна выдержать такую нагрузку. Поэтому средняя сила сжатия не превышает 15 – 20 килограммов.
- Около 50% всей мышечной массы сосредоточено в ногах.
- Чтобы сделать один шаг, в работу включается около 200 мышц. Это количество может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей.
- Трицепс – одна из тех мышц, которая быстро восстанавливаются. А вот мышцы спины приходят в норму дольше. Особенно длинные, вдоль позвоночника.
- Почти 50% энергии тело тратит на сокращение мышц. Даже если вы не занимаетесь спортом, организм тратит калории на выполнение физиологических функций.
- Чтобы улыбнуться, человеку нужно напрячь около 17 мышц. А чтобы нахмуриться – в три раза больше.
- Благодаря рецепторам в мышцах, суставах и сухожилиях, формируется правильная осанка. Рецепторы передают информацию о своем положении в мозг, мозг запоминает эту информацию и привыкает к ней.
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Человеческие мышцы работают без остановки / Фото unsplash
Текст публикации Smidyuk Academy:
Пять фактов о мышцах, которые вы не знали
Челюстная мышца – самая сильная. Сила ее сжатия может достигать 390 кг. Конечно, зубная эмаль не способна выдержать такую нагрузку. Поэтому средняя сила сжатия бывает не более 15-20 кг.
Чтобы сделать 1 шаг, в работу включается около 200 мышц. Цифра может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей.
Почти 50% энергии тело тратит на сокращение мышц.
Даже если вы не занимаетесь спортом, организм тратит калории на выполнение физиологических функций.
Благодаря рецепторам в мышцах, суставах и сухожилиях, формируется правильная осанка.
Рецепторы передают информацию о своем состоянии в мозг, мозг запоминает эту информацию и привыкает к ней.