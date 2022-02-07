Часом традиційні скручування на прес набридають, а буває, що вони й зовсім протипоказані тим, хто має проблеми зі спиною чи попереком. Крім цього, будь-які м'язи потрібно постійно "дивувати", урізноманітнюючи тренування – так результат буде помітний набагато швидше. Словом, кубики також можна накачати різними способами.

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Тренер Кирило Торос показав вогненну добірку вправ на прес без скручувань.

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3 незвичайні вправи на прес у домашніх умовах

Вам знадобиться проста ганчірка або рушник. Поставте п'ятки на тканину, підійміть таз з підлоги, на видиху таз відведіть назад, а ноги підтягуйте м'язами живота, на вдиху – в початкове положення.

Станьте у планку, на видиху відведіть таз вверх, на вдиху – у початкове положення. При виконанні вправи тримайте прес у напруженні.

Продовжуйте стояти у планці, але тепер на видиху підтягніть коліна до живота, на вдиху – у початкове положення.

Важливо! Аби досягти бажаних результатів, потрібно ще й дотримуватися дефіциту калорій.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Прес без скручувань!