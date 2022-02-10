Некоторые из них показали тренер Роман Смидюк. Их можно делать как в фитнес-центре, так и дома. Правда, вам понадобится дополнительный вес. Если нет под рукой специальных снарядов, отлично подойдут бутылки с водой. Итак, смотрите видео, повторяйте упражнения и включайте их в ваши планы тренировок. Занимайтесь и работайте над телом мечты вместе с Идеей 24!

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Комплекс домашних упражнений для упругих ягодиц

Выпады назад с вращением корпуса с дополнительным весом: 4 подхода по 12 повторений;

Наклоны на одной ноге с упором второй ноги в стену: 3 подхода по 15 повторений;

Присед + наклон с дополнительным весом в руках: 3 подхода по 20 повторений;

Махи изогнутой ногой в сторону + назад: 3 подхода по 30 повторений;

Шаги со жгутом в стороны: 2 подхода по 30 повторений на каждую ногу;

Махи ногами назад со жгутом: 2 подхода по 20 повторов на каждую ногу

Скручивание на платформе BOSU: 3 подхода по 15 – 20 повторений на каждую сторону.

Зачем прокачивать ягодицы?

Сильные ягодицы – это больше, чем просто эстетика тела. Мышечная сила бедер, ягодиц и квадрицепсов улучшает вашу работу в любом спорте, повышает вашу продуктивность и снижает риск получения травм.

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Текст публикации Романа Смидюка:

Тренировка на ягодицы. Давно не была расписана тренировка, почему бы не сделать это в воскресенье!