Зима 2021 продолжает "радовать" нас резкими перепадами температуры и изменением осадков. В это время стоит быть внимательным не только за рулем, но и сознательно подходить к хранению вещей в автомобиле. Это связано с тем, что некоторые предметы могут "испортиться" или даже стать опасными для людей.

Из-за неосторожности вы можете навредить себе и своей семье. Именно поэтому Идеи 24 расскажут, какие вещи лучше не оставлять в машине зимой.

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Лекарства

Если так случилось, что вам нужно оставить машину на улице на несколько часов или даже больше, обязательно забирайте с собой лекарства. Сохраняя таблетки, суспензии или сиропы при несоответствующей температуре можно подвергать риску здоровье тех, кто в будущем будет принимать те лекарства. Всегда обращайте внимание на условия хранения всех составляющих вашей аптечки и по максимуму придерживайтесь тех требований.

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Музыкальные инструменты

Резкие перепады температуры, а также сильный мороз негативно влияют на музыкальные инструменты. Как правило, сначала вы можете не заметить изменений, а впоследствии музыкальные инструменты могут сломаться. Самой распространенной проблемой является образование так называемых "трещин" на деревянной основе.

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Напитки

При замерзании жидкости способны расширяться. Поэтому особенно опасны газированные напитки и пиво. Как результат, банки могут "лопнуть". Поэтому перед тем, как выходить из автомобиля на длительное время, лучше берите все напитки с собой.

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Консервированные продукты

Как и жидкости, консервированные продукты могут расширяться при понижении температуры. Это может привести к повреждению тары и загрязнении салона автомобиля. Если так случилось, что консервы сначала замерзли, а потом растаяли – не употребляйте их. Они могут навредить вашему здоровью.

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Яйца

Яйца вообще очень привередливые к температуре и быстро портятся. Поэтому ни летом, ни зимой не оставляйте их в своем авто. За высокой температуры яйца быстро испортятся, а из-за слишком низкой – замерзнут. В результате замерзания – треснувшая скорлупа и загрязненный салон автомобиля.

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Гаджеты

Большинство гаджетов не приспособлены к низким температурам. Поэтому даже незначительный мороз может вывести из строя любой смартфон. Частые хранения телефонов при низких температурах приведут к тому, что аккумуляторы устройств будут быстро разряжаться.

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Аэрозольные баллончики

Баночки с лаком для волос, аэрозольные краски и другие аэрозольные баллончики одинаково опасны как при высоких температурах, так и при низких. Это может привести к тому, что корпус баллончика просто "лопнет".

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