Листая красивые картинки с примерами современных интерьеров, мы все чаще задумываемся о приобретении новой мебели для дома. Однако в большинстве случаев цены на модные диваны или тумбы довольно «кусачие». И разочаровываться не стоит, ведь старую мебель можно обновить или улучшить за небольшие деньги, если сделать все своими руками.

Пользователи форума Reddit делятся своим опытом, как они собственноручно дали вторую жизнь старой мебели. Идеи 24 собрали бюджетные варианты обновления вещей. Это интересно: 10 крутых идей для перевоплощения старой мебели на стильные предметы интерьера Смотрите подборку реальных примеров, которые, возможно, вдохновят и вас. 1. "Этот винтажный стол принадлежал моему деду. У него была повреждена столешница. После моего перевоплощения он совсем не похож на оригинал" Винтажный столик осовременили и починили / Фото Reddit 2. "Ненужный компьютерный столик своего парня я превратила в аккуратный туалетный столик" Женщина сделала из старого столика – современный и стильный / Фото Reddit 3. "Помог другу с ремонтом кухонного стола и стульев. Дизайн, выполненный аэрозольной краской Galaxy, вышел суперкрутым!" Переделанный стол вышел космическим / Фото Reddit 4. "Мой комод за 10 долларов" до "(слева) и "после" (справа). Впервые красил методом напыления. Я очень доволен результатом, ведь потратил на материалы только 40 долларов" Кардинальное обновление комода/ Фото Reddit 5. "Обновил комод своего детства. Родители купили этот комплект из соснового дерева еще в начале 90-х" Пользователь также заменил ручки в комоде / Фото Reddit 6. "Из старого деревянного стула удалось сделать кресло на колесиках, которое органично вписалось в дизайн интерьера" Винтажное кресло стало современным / Фото Reddit 7. "Из остатков старой мебели вышел просторный кукольный домик для детей. Он точно не сломается" Кукольный домик из ненужной мебели / Фото Reddit