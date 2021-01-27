Вы ищете работу, везде отправляете резюме, но почему-то ответ не приходит. В чем же причина? Ведь так хочется работать.

Источник: Идеи 24

В таком случае, наверное есть причины, из-за которых вас не зовут на собеседование. Какие именно, мы поможем вам разобраться.

Читайте также: Токсический руководитель: как распознать и спастись

1. Ваше резюме не соответствует вакансии

На какую бы должность вы не претендовали, название резюме должно соответствовать ей. Ваше резюме не должно называться просто "Менеджер", если вы пробуете устроиться на должность контент-менеджера: специалист по подбору кадров, скорее всего, отбракует его как неудачное.



Правильно написанное резюме увеличит ваши шансы получить работу / Фото pixabay

2. Используете неудачные шаблоны

Чаще всего для написания резюме используют Word, но результат нередко удручает. Есть вероятность, что на компьютере работодателя установлена другая версия Word, и тогда вид документа у него может отличаться от вашей – могут разъехаться строки или даже быть пропущены буквы.

Поэтому если хотите получить работу, поработайте над своим резюме. Готовое резюме можно сохранить в формате PDF, загрузить на облачный сервис и получить онлайн-ссылки (так вы его никогда не потеряете) или распечатать прямо из браузера.

3. В вашем резюме неудачное фото

Некоторые соискатели считают удачной идеей сделать скан фото, которое завалялось у них с тех пор, как они меняли паспорт, и прикрепить его к резюме.

Постарайтесь, чтобы ваш портрет отвечал вакансии, на которую вы претендуете. Например, если вы хотите стать аниматором, не надо сниматься для резюме в деловом костюме. Но и в наряде на Хэллоуин для резюме банковского сотрудника – тоже так себе идея.



Не используйте обычные веселые фотографии для резюме / Фото pixabay

4. Мемуары не нужно писать

Вынесите на первый план именно то, что должно заинтересовать работодателя в первую же минуту чтения.

И если пара строк в конце резюме не влезла на одну страницу, постарайтесь не переносить их на следующую. В противном случае документ будет выглядеть очень неаккуратно и вряд ли понравится HR-менеджеру.

5. Не преувеличивайте свои способности

Пытаясь заинтересовать потенциального работодателя, не переусердствуйте и будьте к себе объективными. Не приписывайте себе навыки и достижения, которые нужны для должности, но на самом деле у вас отсутствуют. А то работодатель из-за вашей идеальности, может не захотеть увидеть, какой вы классный.



Не стоит приписывать навыки, которыми вы не владеете / Фото pixabay

6. У вас глупый адрес e-mail

У вас есть имя и фамилия – на их основе и создайте адрес электронной почты и укажите его в резюме. Не используйте e-mail, в названии которого не ваши данные или использован "собственный" никнейм. Ведь anna.petrova@pochta.com выглядит гораздо серьезнее, чем stervochka91@pochta.com.



Вряд ли смешной адрес приблизит вас к долгожданной работе / Фото pixabay

7. Не поленитесь написать сопроводительное письмо

Оно увеличивает шансы того, что работодатель рассмотрит ваше резюме одним из первых. СП должно быть коротким и отвечать на основные вопросы: чем вас заинтересовала данная вакансия и почему именно вы подходите на эту должность.

Если работодатель увидит сообщение от вас на смартфоне, а не на обычном компьютере, смотреть вложение может быть неудобно. Лучше делиться ссылкой на резюме.