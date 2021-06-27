Сезон кавунів вже близько, ми вирішили нагадати, як їх нарізати. Ідеї 24 зібрали прості та цікаві способи, які ви зможете легко повторити вдома.

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Класичний спосіб

Більшість із нас звикли нарізати кавун четвертинками. Такі трикутники зручно смакувати. А щоб їх зробити на вашій кухні, поділіть кавун на 4 частини і наріжте скибочками.



Класичний спосіб нарізки кавуна / Фото Pinterest

Кавунові палички

Щоб зробити такі палички, не потрібно спеціальної форми для нарізки. Розріжте кавун навпіл і поділіть його на квадрати, як на фото.



Поріжте кавун на кубики – і готово / Фото Pinterest

Скибки

Щоб створити такі кавунові скибки, потрібно зрізати верхівку та дно плода, після чого розділити кавун на трикутники, як торт.



Такі скибки зробити дуже легко / Фото Pinterest

Спосіб без шкірки

Зрізати шкірку кавуна дуже зручно, адже так ви зможете сповна насолодитись цим плодом і не перейматись, куди подіти неїстівну його оболонку. Серединку ви можете нарізати трикутниками, квадратами чи іншими формами. Якщо кусочки маленькі, можете закріпити їх на зубочистки – так буде зручніше їсти.



Відділіть серединку від шкірки – так зручніше їсти / Фото Pinterest

Втомилась, потрібні нові ідеї та емоції? Збирай подруг на вечірку та відірвись на повну разом із Zubrowka Rose!

Кавунові фігурки

Кавун можна також нарізати цікавими формами за допомогою спеціальних трафаретів. Такі чудові зірки, сердечка та ялинки ви легко зможете повторити вдома.



Милі сердечка із кавуна / Фото Pinterest



Такі зірочки можна створити за допомогою форм / Фото Pinterest



Кавунові ялиночки / Фото Pinterest

Кульки

Ложка для морозива допоможе вам креативно нарізати кавун для гостей. Розріжте навпіл плід і зачерпніть його ложкою так, як з морозивом. У вас вийдуть ідеальні кульки, які можна помістити у шкірку замість тарілки.



Виберіть серединку ложкою для морозива / Фото Pinterest



Оригінальна тарілка зі шкірки / Фото Pinterest

До теми 9 продуктів, які ми досі нарізали неправильно

Сходинки

Таку цікаву нарізку зробити дуже легко. Поділіть кавун та кілька скибок, відділіть м'якуш. Поріжте все на скибочки та поставте на шкірку, розподіливши кусочки по різних сторонах через один.