Чай – один из самых популярных напитков в мире. Для этого есть много причин. Из чая не только можно приготовить вкусный напиток, но и использовать как средство по уходу за лицом или очиститель.

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Очистка окон и стекла

Возьмите несколько чайных пакетиков и положите их в чашку или стакан на 20 минут. Профильтруйте жидкость и налейте ее в бутылку с распылителем.

Нанесите его на стекло, которое необходимо очистить. Потрите тряпкой без ворса или газетой.



Лайфхак для очистки окон и стекла / Фото 5-Minute Crafts

Мытье деревянных поверхностей

Положите использованный пакет чёрного чая в горячую воду и оставьте на 10 минут. Смочите салфетку в полученном настое. Очистите любую деревянную поверхность.

Для борьбы с вредителями

Приготовьте настой из нескольких чайных пакетиков и перелейте его в бутылку распылителем. Опрыскивайте растения.

Для приготовления пищи

Дубильные вещества, содержащиеся в чае, очень эффективны для смягчения мяса. Надо только приготовить настой черного чая и замариновать ими мясо.

Уход за лицом

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые полезны при уходе за кожей. Просто возьмите использованный чайный пакетик, подождите, пока он охладится, и натрите им лицо.

Обезжиривание и мытье посуды

Возьмите три или четыре пакетика чая и сделайте из них настой. Замочите посуду в жидкости и добавьте несколько капель моющего средства.

Мойте посуду как обычно. Вы также можете натереть чайными пакетиками грязную посуду.

Травяной душ

Содержащиеся в чае антиоксиданты замедляют процесс старения. Положите пакетики в теплую воду в ванную.

Если у вас нет ванной, то можете разместить пакетики чая прямо над отверстием для воды в душе.